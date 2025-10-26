lunedì, 27 Ottobre , 2025
Con l'89%, Conte confermato Presidente del M5S
Cronaca

Con l’89%, Conte confermato Presidente del M5S

Vito Bubbico
Alle ore 18 di oggi 26 ottobre 2025 si sono concluse le votazioni degli iscritti per l’elezione del presidente del MoVimento 5 Stelle. Su 101.783 iscritti aventi diritto al voto hanno votato in 59.720 pari al 58,67%. Al quesito: “Sei favorevole all’elezione di Giuseppe Conte quale presidente dell’associazione MoVimento 5 Stelle?” Hanno votato SI: 53.353; Hanno votato NO: 6.367. Pertanto, ai sensi dell’art. 12 lett. h) dello Statuto, Giuseppe Conte è stato proclamato eletto presidente del MoVimento 5 Stelle.” Lo si apprende dal sito del Movimento.La consultazione online si era aperta il 23 ottobre. “Grazie a tutta la comunità del Movimento 5 stelle, grazie a tutti voi per il sostegno, per la forza e il coraggio che continuate a darmi ogni giorno per affrontare insieme ogni battaglia. Ci impegneremo ancor di più per fare sempre meglio. Avanti, tutti insieme, a testa alta. Sempre dalla parte giusta!”. E’ stato il commento di Conte.

