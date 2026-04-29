Con InsideAltamura al via Infopoint digitale intelligente

Dalle parole ai fatti utilizzando le potenzialità dell’innovazione digitale, con un assistente digitale intelligente, accessibile da qualsiasi luogo e dispositivo, attivo 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, capace di dialogare con i visitatori in più lingue e di fornire informazioni puntuali su patrimonio storico, eventi, strutture ricettive, esperienze ed itinerari del territorio.E l’infopoint digitale ”InsideAltamura” che sarà presentata giovedì 30 aprile nella città di Altamura nell’ambito del programma più ampio “Altamura Welcome Lab”.



IL COMUNICATO STAMPA

Turismo: presentazione dell’Info point digitale “InsideAltamura”

Giovedì 30 aprile 2026, alle ore 17:30 nella sala conferenze del Palazzo di Città (sala consiliare) è in programma “Altamura Welcome Lab”, l’incontro di presentazione del nuovo Info Point digitale della città di Altamura. L’iniziativa, la cui realizzazione è stata affidata alla società Alchemica Srl, prende il nome di InsideAltamura e introduce un sistema di accoglienza turistica innovativo: un assistente digitale intelligente, accessibile da qualsiasi luogo e dispositivo, attivo 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, capace di dialogare con i visitatori in più lingue e di fornire informazioni puntuali su patrimonio storico, eventi, strutture ricettive, esperienze ed itinerari del territorio.

Durante l’incontro verrà presentato il progetto, sarà approfondita l’importanza della collaborazione degli operatori locali per la costruzione della “Knowledge Base” (banca dati) dell’Info Point e verrà mostrato il portale autenticato sviluppato appositamente per la raccolta dati da parte degli operatori turistici. La collaborazione degli operatori locali è decisiva: saranno proprio le strutture ricettive, le attività enogastronomiche, i musei, le associazioni culturali, gli operatori dell’esperienza turistica ecc. a fornire le informazioni sulle proprie attività, sui prodotti tipici, sugli eventi e sulle esperienze proposte.



«Con InsideAltamura – dichiara l’Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili, Dott. Alessandro Ragone – la nostra città si dota di uno strumento che parla la lingua dei viaggiatori di oggi e domani, e che soprattutto restituisce centralità a chi vive e lavora ogni giorno nel turismo e nella cultura di Altamura. Non stiamo costruendo una semplice vetrina digitale: stiamo creando un’infrastruttura informativa condivisa, in cui il Comune garantisce la regia e la qualità dei contenuti, e gli operatori sono protagonisti attivi del racconto che la città offre a chi la visita. L’incontro di presentazione è il primo passo concreto di questo percorso».

«Altamura – sottolinea il Sindaco, Prof. Vitantonio Petronella – è una Città d’Arte con un grande patrimonio. Con questo progetto investiamo in innovazione, accessibilità e accoglienza, ma soprattutto in una visione che mette in rete istituzioni, imprese e associazioni. Solo lavorando insieme possiamo trasformare il turismo da risorsa potenziale in motore reale di sviluppo per il territorio. Invito personalmente tutti gli operatori e gli interessati a partecipare numerosi».

Si invitano a partecipare gli operatori del settore turistico e culturale, le associazioni, i mezzi di informazione/comunicazione e chiunque abbia interesse. Accesso libero.



Grazie per l’attenzione.

Dal Palazzo di Città, staff del Sindaco