Non sarà un lockdown generale, ma gli somiglierà molto quello che si prospetta in base al provvedimento varato oggi dal Consiglio dei Ministri che modifica in senso ulteriormente restrittivo quanto disposto dal Dpcm del 2 marzo scorso, il primo a firma Draghi.

Considerato che oggi è anche il giorno della decisione sui colori delle regioni, che verrà adottata dopo la riunione della Cabina di Regìa sul monitoraggio settimanale dei dati del Covid, dalla combinazione di questo nuovo Decreto, delle ordinanze del Ministero della Salute e delle Regioni, che a loro volta potrebbero varare micro-zone rosse o arancione scuro localmente, uscirà un’Italia molto vicina a quella di marzo e aprile 2020.

Le nuove misure -varate con un decreto legge e non più con un Dpcm- saranno valide dal 15 marzo al 6 aprile e confermano il sistema a fasce di colore per le regioni in base al livello di rischio.

Ma come dicevamo, Pasqua ci sarà una stretta, come già è stato fatto a Natale, con tutta l’Italia in rosso dal venerdì santo al giorno di Pasquetta, ovvero dal 3 al 5 aprile, sebbene sarà comunque possibile spostarsi all’interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone

Nuovo è il criterio in base al quale si entrerà automaticamente in zona rossa in caso di un’incidenza settimanale di 250 casi ogni 100mila abitanti, in modo da rispondere più velocemente a un aumento dei positivi causato soprattutto della maggiore contagiosità della variante inglese.

Il decreto legge -dunque- prevede che “nei giorni 3, 4 e 5 aprile (comprese, dunque, quindi Pasqua e Pasquetta), sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite” in zona rossa. E che “Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione una volta al giorno a due persone con minori di 14 anni”. Dalla zona rossa nazionale saranno esentate le regioni che in quel momento si troveranno in zona bianca, al momento solo la Sardegna.

Nelle Regioni arancioni (non dunque in quelle rosse) dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile (salvo 3, 4 e 5 zona rossa nazionale) “è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno“, tra le 5 e le 22, “e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi“. Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile è previsto che tutte le regioni in giallo passeranno all’arancione.

Il governo ha dato anche il via libera a 290 milioni per i congedi parentali, a partire dal primo gennaio: i congedi parentali saranno retribuiti al 50% per chi abbia figli minori di 14 anni, mentre dai 14 ai 16 anni non saranno retribuiti. Fino ai 16 anni dei figli viene ribadito il diritto allo smartworking. In alternativa al congedo parentale è stato previsto un bonus baby sitter fino a 100 euro alla settimana per i lavoratori autonomi, i sanitari e le forze dell’ordine.

Infine, ma lo si saprà con certezza in serata, le regioni che complessivamente avranno colore rosso da lunedì, tra quelle che già lo sono e quelle che dovrebbero diventarlo in base al peggioramento degli indicatori sono: le province autonome di Bolzano e Trento, la Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto Toscana e Marche.

Otto, sono invece quelle che sono o dovrebbero diventare arancioni: Abruzzo, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta. La Sardegna dovrebbe continuare a rimanere bianca.