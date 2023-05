Con i bimbi della ”Manzi” la vigilia della Festa dei 70 anni al borgo La Martella

Curiosi, vispi al taglio del nastro gli scolari della scuola ” Alberto Manzi” davanti a quel teatro ”Ludovico Quaroni” che vorrebbero frequentare e utilizzare spesso…, accompagnati dagli insegnanti, per un evento che padri, madri e parenti hanno lasciato loro in eredità perche il borgo ” La Martella”, dopo i festeggiamenti per i 70 anni dalla fondazione, torni a crescere,a includere – come continuano a ricordare i volontari dell’Associazone amici del borgo – Matera e quanti vogliono valorizzare identità e memoria della civiltà dei Sassi. I tempi sono cambiati ma valori come socialità, partecipazione, sostenibilità, buona alimentazione sono da difendere, soprattutto oggi che la dimensione del digitale, virtuale e metaverso rischiano di cancellare creatività e spirito critico. E allora auguri a La Martella e a quanti venuti anche da lontano ci tengono a difenderne radici e prospettive.Con una mostra di foto in bianco nero, con luoghi e protagonisti del passato , sono cominciate oggi a Matera, al borgo La Martella, le celebrazioni per i 70 anni dalla fondazione di una realtà rurale e sociale inaugurata il 17 maggio 1953, con i programmi di risanamento dei rioni Sassi e l’apporto di studiosi, progettisti, guidati dall’imprenditore Adriano Olivetti.

Tra le foto esposte risaltano quelle della cerimonia di consegna delle chiavi del presidente del consiglio dei ministri Alcide De Gasperi a ex abitanti dei rioni Sassi, dei progettisti del borgo guidati da Ludovico Quaroni al quale è dedicato il cineteatro aperto per l’occasione .



La giornata è stata caratterizzata da un incontro con gli architetti Luigi Acito e Silvio Galtieri e da un confronto tra studenti e architetti del laboratorio di genealogia dell’architettura dell’Università della Basilicata. Tra gli ospiti anche Fiorenza Gorio, figlia di Federico che negli anni Cinquanta fece parte del gruppo di progettisti che pianificò e ideo il borgo. Le celebrazioni, organizzate dall’Associazione ”Amici del Borgo” d’intesa con l’Amministrazione comunale di Matera prevede momenti musicali e culturali per la giornata di domani e altre iniziative per i prossimi mesi. Vi terremo informati.

Premiazione del progetto per la costruzione del villaggio rurale “La Martella” a Matera. Da sinistra a destra, gli architetti L.Quaroni, F.Gorio, P.Lugli, L. Agati, M. Valori, 1950 (Accademia nazionale di San Luca, Fondo Federico Gorio)

AMARCORD DI IMMAGINI



LA MARTELLA OGGI



il teatro Ludovico Quaroni