Tanta umiltà e passione nelle parole che il giovane artista della cartapesta Eustachio Santochirico ha pronunciato, in Cattedrale, al termine della presentazione del bozzetto per la realizzazione del carro trionfale 2020. Un pensiero ai giovani come lui , che porta il nome del Santo Patrono Eustachio, che sono fuori Matera in cerca di opportunità e a quelli considerati come un ”valore” della sua squadra di collaboratori dalle diverse abilità. Una semplicità apprezzata da cittadini e fedeli che hanno affollato il Duomo, dopo aver ascoltato gli interventi dell’Arcivescovo Giuseppe Antonio Caiazzo, che ha fatto riferimento all’anno particolare della nostra cattedrale e alla richiesta fatta al Papa per la concessione delle indulgenze in occasioni di date significative da maggio a ottobre .



E poi quella del presidente dell’Associazione ”Maria Santissima della Bruna”, Bruno Caiella, visibilmente commosso in alcuni passaggi del su breve discorso, e che ha ricordato le tappe del concorso per il bozzetto 2020, fino al sindaco Raffaele De Ruggieri che ha ricordato ruolo e azione di continuità dell’Associazione – da Mimì Andrisani a Bruno Caiella- e la simbologia identitaria della festa e del carro trionfale. Tanta attenzione per i lavori dei bozzetti a cominciare dalle donne della categoria non professionale, che hanno messo in luce passione e qualità : 1° classificato il bozzetto di Paolicelli Maria; 2° classificato:il bozzetto di Caiella Maria Grazia e Caiella Valeria e terzo quello di Ninni Cristina e Cotugno Angela. Poi la categoria professionale con il bozzetto di Mario Daddiego secondo classificato e quindi il vincitore Eustachio Santochirico, del quale abbiamo già parlato in altro servizio, dopo la scelta della commissione di valutazione https://giornalemio.it/cultura/il-carro-trionfale-2020-al-giovane-eustachio-santochirico/ che ha illustrato ”a braccio” contenuti e caratteristiche del bozzetto. Fede, solidarietà, tradizione, pace, tolleranza sono gli elementi che caratterizzano il bozzetto , incentrato sul tema evangelico ” Zaccheo, oggi devo fermarmi a casa tua. La cattedrale casa di Dio tra le case degli uomini”, per la realizzazione del carro trionfale di cartapesta in onore della Protettrice di Matera ” Maria Santissima della Bruna”. Il tema, ricordiamo,scelto dal Capitolo diocesano, fa riferimento al 19° passo del Vangelo Secondo Luca e al 750° anniversario dalla conclusione dei lavori di costruzione della basilica dedicata ai patroni Maria Santissima della Bruna e Sant’Eustachio. I lavori del tempio, commissionati dal vescovo Andrea, cominciarono tra il 1226 e il 1231 e si conclusero nel 1270. Il bozzetto vincitore riflette lo stile barocco della basilica, cuore della cristianità, è composto da nove grandi statue che rappresentano nella parte centrale l’incontro di Gesù a Gerico con il peccatore Zaccheo, Maria e Giuseppe ’emigranti’ costretti alla fuga in Egitto, nella parte anteriore e posteriore angeli e altre figure come la Santa Famiglia. La relazione al bozzetto di Eustachio, che proponiamo di seguito, riporta in dettaglio tutti gli aspetti. E ora al lavoro nel laboratorio della piazzetta del ” Carro trionfale” al rione Piccianello. E attesa per la presentazione di giugno.



Tema: “Zaccheo, oggi devo fermarmi a casa tua – La Cattedrale, casa di Dio tra le case degli uomini”

Il passo biblico (Cfr. Lc 19-5) , da cui scaturisce il tema del Carro della SS. Madonna della Bruna 2020, dà spunto a numerose interpretazioni artistiche che vengono declinate nel Carro, sia nella sua struttura architettonica sia nel contenuto simbolico dei quadri e delle rappresentazioni statuarie.

Il Carro della Bruna del 2020 si fa così ponte tra i giorni nostri e il momento in cui Gesù, attraversando Gerico, incontra Zaccheo, il quale è salito su un sicomoro per vederlo passare.

I temi della “conversione” e della “casa” sono le chiavi di lettura delle declinazioni artistiche presenti nel Carro.

In continuità con la tradizione materana, la struttura architettonica del Carro della Bruna richiama il barocco, in linea con lo stile degli interni della Cattedrale di Matera, cui fa riferimento il tema 2020.

La struttura del carro si trasforma, nella parte retrostante, nella poppa di una barca. Tale trasformazione sta a rappresentare la conversione, intesa come la “sostanza” evangelica del tema che modifica la “forma” del carro che la rappresenta. La conversione cui si fa riferimento è insita nel passo biblico “Lc 19-5” e vuole esprimere ciò che accade nell’incontro di Gesù con Zaccheo, il quale, dopo aver fatto esperienza di Dio, sceglie di cambiare rotta e diventare una persona nuova.

La barca è intesa come mezzo per traghettare nell’attualità il messaggio di una cultura nuova, generata dal Vangelo e mossa dalla Fede. Così la storia di Zaccheo diventa la storia di ogni uomo, chiamato da Dio per trasformare la propria vita.

Nella scena centrale è raffigurato Gesù mentre passa tra la folla di Gerico, il quale invita Zaccheo a scendere subito dall’albero in quanto Gesù vuole fermarsi a casa sua. Un uomo e una donna del popolo criticano tra loro la scelta di Gesù. Ai piedi dell’albero è raffigurato invece un povero proteso a chiedere l’elemosina, richiamando la conversione di Zaccheo successiva all’incontro con Gesù. Del povero qui raffigurato non è visibile il volto in quanto si vuole rappresentare l’universalità del povero in cui ognuno può rispecchiarsi nelle proprie povertà; inoltre si vuole esprimere che dietro ogni povertà c’è il volto di Dio, invisibile all’uomo. Per Zaccheo è proprio il povero la strada che lo conduce verso Dio

La discesa di Zaccheo dall’albero, per seguire l’invito di Gesù, rappresenta il cambiamento di vita generativo: il capo dei pubblicani decide successivamente di donare metà dei suoi beni ai poveri e di restituire quattro volte tanto per ogni volta che avesse frodato. Zaccheo lascia il suo “uomo vecchio” sull’albero per una vita nuova. A completare la scena centrale troviamo alcuni quadri sottostanti, in cui vengono riprodotti i momenti salienti della conversione di Zaccheo.

Ai tradizionali angeli e angioletti, si aggiungono due statue molto rappresentative del tema poste nella parte retrostante del Carro: le statue di Maria incinta e di San Giuseppe rappresentano la “famiglia come chiesa domestica” (cit. “Lumen Gentium”), e il grembo della Madonna che si fa casa di Dio tra gli uomini.

Tra i quadri presenti, oltre alla rappresentazione della Cattedrale di Matera “casa di Dio tra le case degli uomini”, vi sono diversi luoghi e ritratti di personaggi significativi nella interpretazione del tema 2020, a partire dalla tradizione fino ad arrivare ai giorni nostri, attualizzando il messaggio del passo biblico di riferimento.

Uno tra i più rappresentativi è quello di Papa Francesco al Sinodo sull’Amazzonia: la “casa comune dell’umanità” esprime il tema dell’ecologia integrale e della custodia del creato.

Troviamo poi la rappresentazione pittorica del terremoto del 2016 che ha coinvolto il Centro Italia: la casa di Dio tra gli uomini è proprio la comunità vivente tra le macerie delle case e delle chiese crollate.

Tra i personaggi scelti per declinare il tema 2020, Giorgio La Pira esprime l’impegno politico nella vicinanza agli ultimi. Laico, Sindaco di Firenze, chiamato anche “il sindaco santo”, è divenuto simbolo di una politica di carità. Tra le tante scelte che hanno reso la sua vita un modello di santità, decide di essere vicino agli ultimi donando le case ai senza fissa dimora e agli sfrattati di Firenze.

Infine, a coronare l’espressione della Cattedrale “casa di Dio tra le case degli uomini”, declinando anche il tema della conversione, sono raffigurati Sant’ Eustachio e San Giovanni da Matera, patroni della nostra città insieme alla Madonna della Bruna.

Il carro contiene complessivamente nove statue e un albero nella scena centrale, oltre ad una serie di angioletti, cherubini e puttini. Il carro è largo 2 metri e 60 centimetri.

Tutti i bozzetti, firmati in cattedrale, saranno esposti in Via del Corso n. 112.

Foto ricordo dello staff del laboratorio per il carro trionfale, che

sarà realizzato dalla squadra composta -oltre che da Eustachio Santochirico- da Francesco Digilio (legno e design), Claudia Passarelli, Giuseppina Cetani, Niccolò Montemurro, Nicola Andrisani, Massimo Matera, Isabella Loreto, Rosanna Larato, Gennaro Andrulli, per gran parte componenti della

Cooperativa Sociale “Oltre L’Arte” di Matera.