Si arricchisce l’offerta di prodotti agroalimentari presenti all’interno del mercato coperto di Campagna Amica di Coldiretti a Matera. Arrivano le eccellenze italiane, in vetrina all’interno di uno stand di 10 metri quadrati. Si tratta del meglio della produzione casearia e salumicola italiana che si aggiunge alle tante produzioni agroalimentari lucane che i consumatori potranno degustare ed acquistare ogni venerdì e sabato. “In particolar modo in questo momento, segnato dalla grave emergenza sanitaria – ha spiegato il presidente di Coldiretti Matera, Gianfranco Romano – è importante comprare le eccellenze italiane. E’ l’unico modo che i consumatori hanno per offrire il proprio contributo per tenere in piedi l’economia, le aziende del territorio, i produttori della filiera agroalimentare”. A margine dell’inaugurazione del nuovo stand, non è mancato uno show cooking nel corso del quale sono stati cucinati piatti a base dei migliori prodotti agroalimentari d’Italia. “ Era importante e quanto mai opportuno aprirci a tutte le regioni italiane – ha spiegato il direttore di Coldiretti Basilicata, Aldo Mattia – per di più in una città che lo scorso anno è stata capitale europea della cultura. Era doveroso, da parte nostra, allargare i confini territoriali, integrando quanto di buono già presente all’interno del mercato, con del cibo di qualità proveniente da altri territori. Debbo confessare che in questa prima giornata di apertura, le nostre aspettative non sono state affatto deluse. Sono stati tanti i materani e i turisti che ci hanno fatto visita. Nei prossimi mesi punteremo ad offrire ancora più prodotti del Belpaese, ai cittadini del posto, ma anche ai tanti turisti che siamo abituati a vedere e che ci auguriamo possano ritornare in tanti, passata la pandemia. L’obiettivo è permettere a tutti di compiere un tour enogastronomico e gustare così il meglio delle produzioni lucane ed italiane. E’ una delle mission di Campagna Amica e di Coldiretti ”. ​