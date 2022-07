Con ” Bufala tour” raccontiamola giusta. E’ meglio!

Senza trasparenza e ammettere le cose come stanno( e cioè male) significa prendere bufale e bufali per le corna, la questione della brucellosi e della chiusura di troppi allevamenti, e dare quelle risposte che allevatori e settore si attendono. La Bufala tour in programma lunedì 18 nel comprensorio casertano è sopratutto questo.Una operazione verità: toccare con mano e conoscere quanto è accaduto e sta accadendo, mentre in Regione e al Ministero della Salute si continua a rinviare. Il coordinamento unitario in difesa del patrimonio bufalino ,e in testa Gianni Fabbris, si è rimboccato le maniche ancora una volta, organizzando un tour e un confronto con i giornalisti e a quanti hanno voglia di vedere, ascoltare e capire. Porte aperte anche ai rappresentanti delal Regione. Appuntamento al Darvin Bar in Via Cappella Reale a Cancello e Arnone c/o l’Area di servizio CP Petroli. Caffè pagato, naturalmente per presidente e giunta.



COORDINAMENTO UNITARIO IN DIFESA

DEL PATRIMONIO BUFALINO

“E’ in pieno sviluppo il lavoro previsto per le dieci giornate fra il 18 e il 28 luglio con cui il movimento mette in campo, ancora una volta, un ulteriore pressing nei confronti della Regione e del Governo, mentre si rivolge direttamente ai cittadini ed alla società perché siano chiari gli obiettivi della mobilitazione ed il progetto generale degli allevatori per offrire un’alternativa al fallimento delle politiche attuate fin qui dai Piani Regionali avvallati dalle coperture del Ministero della Sanità” sottolinea Adriano Noviello (leader degli allevatori in mobilitazione e Presidente dell’Associazione di tutela del Patrimonio Bufalino mentre annuncia come “grande è la crescita in queste ultime ore delle adesioni degli allevatori per partecipare sia alla manifestazione di Napoli del 21 che a quella di Roma del 28 luglio.”

“Un segnale chiaro al Governo Regionale, che nei prossimi giorni renderà chiaro a tutti i cittadini chi sta realmente lavorando per offrire una soluzione alla crisi e chi, al contrario, continua a tenere nel pantano un territorio intero (quello casertano) e un settore strategico per tutta l’economia e l’agroalimentare del Paese (la filiera dell’allevamento della bufal)” dichiara Gianni Fabbris annunciando i due eventi che si svilupperanno nella giornata di domani 18 luglio.

Il primo evento è il Bufala Tour 2022 che si avvierà dalle ore 9 (Appuntamento al Davin Bar in Via Cappella Reale a Cancello e Arnone c/o l’Area di servizio CP Petroli. L’Area, dove sarà possibile parcheggiare le macchine si trova lungo Via

Cappella Reale all’altezza del Bivio con Via Oreste Salomone – questa la geolocalizzazione

https://goo.gl/maps/cU9dYLMXzrCft8vx6) per concludersi alle ore 17.30 nello stesso luogo dopo aver tenuto un Seminario con due moduli didattici e tre workshops tematici di cui il movimento diffonde oggi il programma definitivo inviandolo alla stampa.

Dodici le testate giornalistiche e gli operatori della comunicazione direttamente coinvolti, 20 gli utenti in nome di diverse Associazioni, sindacati e movimenti, 4 i docenti che affiancheranno le testimonianze degli allevatori (il Prof. Vincenzo Caporale, uno dei massimi esperti internazionali di contrasto alla BRC e alla TBC animale, l’Avvocato Antonio Sasso, esperto di questioni giuridiche e patrocinante di molte iniziative in sede legale per far valere i diritti delle imprese e dei cittadini, l’Agronomo Adriano Noviello, presidente dell’Associazione di Tutela Allevamento Bufala Mediterranea e Gianni Fabbris, portavoce del Coordinamento e Presidente onorario di Altragricoltura). Tre le aziende presso cui si terranno i tre workshops di approfondimento e diversi gli allevatori coinvolti, con l’obiettivo di proporre, alla fine della giornata, un documento di sintesi sulle questioni che verrà proposto a base della Campagna nazionale e internazionale “Do you like Mozzarella? Let’s save the Mediterranean Buffalos” che verrà lanciata a Roma il 28 lulgio nella Sala del Parlamento Europeo.



La giornata del 18 luglio si chiuderà la sera con l’incontro online dei Sindaci del Casertano proposto dalla Rete dei Municipi Rurali in collaborazione con Il Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino.

Il Sindaco di Casal di Principe, Renato Natale, il sindaco di Caiazzo, Stefano Giacuinto e il Vicesindaco di Orta di Atella, Vincenzo Tosti, insieme a Gianni Fabbris hanno invitato i sindaci del territorio casertano ad un incontro online per valutare in che modo i comuni del casertano (che in tanti hanno sostenuto e stanno sostenendo le ragioni e le istanze del movimento degli allevatori) parteciperanno alle due manifestazioni dei prossimi giorni; quella del 21 a Napoli e quella del 28 a Roma.

Il Coordinamento annuncia che martedi mattina (19 luglio) in conferenza stampa, insieme al dettaglio della Manifestazione di Napoli di due giorni dopo, diffonderà una lettera aperta indirizzata alla Regione Campania ed, in particolare, alla sua presidenza regionale per invitarla a dismettere i panni del “muro contro muro inutile e dannoso per i cittadini e il territorio e facilitare una soluzione ragionevole rispondendo positivamente alle molte proposte avanzate in questi mesi di aprire il confronto con il Movimento degli allevatori per risolvere una crisi che si trascina da molti anni e che colpisce pericolosamente gli interessi generali”