Con “Accanto”, i ragazzi del Pitagora di Bernalda al bullismo gliela cantano

“I ragazzi della classe 2ªC della Scuola Secondaria di I grado dell’IC Pitagora di Bernalda, con la loro docente di musica Silvia Russo e con la partecipazione straordinaria della Krikka reggae, attraverso un laboratorio di songwriting “Banchi di prova”, hanno composto una canzone su un tema che a loro sta molto a cuore: la lotta contro il bullismo. Si tratta di un argomento scottante su cui tutti gli alunni, avendone avuto esperienza diretta o indiretta, hanno scritto molti pensieri.” Lo si apprende da una nota che così prosegue “Il laboratorio ha dato l’opportunità ai ragazzi di vivere la composizione di una canzone dalla nascita fino alla sua finalizzazione in tutti i suoi aspetti. Scrivendo, gli alunni hanno riflettuto sul valore dell’amicizia, su chi siano i veri amici, sulla condivisione, sulla necessità che i loro segreti non vengano svelati, sul rispetto reciproco e sulla sincerità. I ragazzi della Krikka reggae Manuel Tataranno e Simone Cammisa hanno partecipato a scuola a sei lezioni di musica curriculari di mattina con la prof.ssa Silvia Russo nella classe II C, in cui la musica è andata di pari passo con l’educazione civica. Gli alunni sono stati guidati per capire in che modo si costruisce una canzone, a partire da un’idea che, piano piano, si sviluppa e prende forma.

Il dialogo in classe ha visto i ragazzi produrre dei pensieri sull’argomento, creando un dibattito costruttivo e completando il lavoro con dei pensieri in rima. Insieme sono stati trovati dei ritmi e delle melodie che si avvicinassero ai loro gusti musicali preferiti e al tipo di musica che rispecchia la loro vita attuale. Nel corso delle lezioni, tutti insieme hanno costruito il ritornello e le due strofe ed hanno iniziato a cantarle, dividendo le voci soliste dal ritornello corale.

Terminato il lavoro di scrittura, i ragazzi della seconda C con la loro professoressa si sono recati presso lo studio della band per realizzare la registrazione, avvalendosi anche della collaborazione di Dino Di Biase che ha curato il mix e il mastering, provando l’emozione di cantare in un vero studio.

Infine, c’è stato il secondo e ultimo incontro presso lo studio per realizzare il videoclip della canzone grazie alla disponibilità del regista Riccardo Puntillo coadiuvato alla camera da Alessio Colucci.

L’uscita del brano è prevista il 13 marzo su tutte le piattaforme e nello stesso giorno alle ore 11 su youtube sarà disponibile il videoclip girato presso Le Officine culturali Al Verde, anche quartier generale della Krikka reggae.

Ma la cosa più importante è il messaggio che i ragazzi hanno voluto lanciare scrivendo questa canzone: bisogna essere uniti per combattere ogni forma di bullismo e riscoprire i valori della vera amicizia, del rispetto reciproco e della gioia di stare tutti insieme in armonia. Essere amici significa non offendere mai ed aiutare gli altri nei momenti di difficoltà. Significa rispettare ogni forma di “diversità”, di fragilità o di insicurezza, non voltare mai le spalle ad un amico, non mostrare indifferenza, ma sostenerlo, prendersi cura di lui, includerlo nel gruppo, non lasciarlo mai da solo, ma restargli accanto. “Accanto” è proprio il titolo della canzone.

Questo lavoro si inserisce nell’ambito del progetto sul bullismo e cyberbullismo svolto dalla Dirigente Scolastica dell’IC “Pitagora” di Bernalda prof.ssa Grazia Maria Marciuliano e dalla referente per il bullismo, prof.ssa Patrizia Petrocelli, che hanno invitato a scuola il Capitano dei Carabinieri, dott. Antonio Belardo per condurre degli incontri formativi. Durante uno di questi incontri, è stato proiettato il video della canzone della classe II C.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.