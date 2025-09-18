Comunità 2025: due giorni per ridare voce a Melfi e alla sua comunità

Il 20 e 21 settembre a Melfi Piazza Duomo diventa il cuore pulsante di Comunità 2025, la Festa dell’Unità organizzata dal Partito Democratico di Melfi insieme ai Giovani Democratici, giunta alla sua seconda edizione.

Due giornate di dibattiti, musica, convivialità e iniziative: un tempo per riflettere insieme sul futuro di Melfi e della Basilicata.

Sabato, a partire dalle 17.30, si aprirà con i tavoli tematici su lavoro, giovani, politiche di genere e rigenerazione urbana. La serata si chiuderà con il concerto dei New Dressed, tribute band dei Depeche Mode.

Domenica, dalle 17.00 attività dedicate ai più piccoli e dalle 17.30 spazio a sport, terzo settore, cultura e sanità, con un focus speciale sull’ospedale di Melfi. Chiusura con lo spettacolo di Onde Radio Italia e le grandi hit della musica italiana.

Un’attenzione particolare sarà dedicata a due temi decisivi per il territorio, ciascuno con un panel dedicato: il lavoro, con un’analisi sulla situazione Stellantis e sulle politiche industriali e occupazionali, e la salute, con un focus sull’ospedale di Melfi e sulle prospettive della sanità locale.

Ad arricchire la Festa ci saranno gli stand enogastronomici e uno spazio per le associazioni: segni concreti di una comunità che si incontra e si riconosce.

Comunità 2025 è una festa, ma soprattutto un messaggio: difendere il diritto a restare nella propria terra, con dignità e prospettive. È un invito a non rassegnarsi, a credere che il cambiamento è possibile se diventa un impegno collettivo.

Appuntamento sabato 20 settembre alle ore 17.30 e domenica 21 settembre alle ore 17.00 in Piazza Duomo, Melfi.

Partito Democratico Melfi e Giovani Democratici Melfi

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.