COMUNICATO STAMPA – UISP Matera lancia il progetto

Il Comitato Territoriale UISP di Matera annuncia l’avvio del progetto “Edu Sport – Percorsi di educazione alimentare e sportiva per stili di vita attivi”, promosso da UISP – Unione Italiana Sport Per tutti, con il sostegno del Dipartimento per lo Sport. Si tratta di un’iniziativa nazionale volta a promuovere l’educazione alimentare, la pratica sportiva e abitudini salutari tra i bambini dai 5 agli 11 anni, con particolare attenzione ai soggetti fragili e alle comunità locali. Il progetto, finanziato nell’ambito delle politiche pubbliche per la promozione della salute, interesserà complessivamente 10 classi in 7 aree geografiche: Matera, Genova, Oristano, Perugia, Roma, Taranto e Valle Susa.

Nella città dei Sassi saranno coinvolti due istituti scolastici: l’Istituto Comprensivo Fermi, con le classi 3ªA e 3ªB, e l’Istituto Comprensivo Bramante-Torraca, con classi 1ª nei plessi di Bramante e Via Greco. Saranno circa 90 i bambini partecipanti, dai 6 ai 9 anni, oltre ad una platea più ampia composta da genitori, insegnanti e dirigenti UISP.

Il progetto propone un approccio integrato, combinando percorsi ludico-motori – tra cui atletica, yoga, arrampicata, psicomotricità e momenti di consapevolezza corporea – con attività di formazione e informazione per genitori, insegnanti, educatori e allenatori. Saranno organizzati workshop sulla sana alimentazione e incontri periodici con nutrizionisti e pediatri, con il coinvolgimento dei responsabili delle mense scolastiche e dei rappresentanti dei genitori, per diffondere conoscenze e strumenti concreti utili nella vita quotidiana.

Particolare attenzione sarà dedicata ai bambini con fragilità, con l’obiettivo di costruire percorsi realmente inclusivi, in cui nessuno resta indietro. Sarà un lungo viaggio che si concluderà con una festa finale prevista nel corso della “Move Week – La settimana europea del movimento 2026.

Con “Edu Sport”, UISP Matera conferma il proprio impegno nella diffusione della cultura del movimento, del gioco e della salute, offrendo a bambini e famiglie l’opportunità di crescere in modo attivo, consapevole e salutare.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.