Comunicato dell’ASM sull’incidente del bus per Montescaglioso

L’azienda Sanitaria Locale di Matera -con una nota- comunica che “è di 28 feriti, compreso l’autista, il bilancio dell’incidente in cui è rimasto coinvolto, questo pomeriggio, un autobus uscito di strada sulla provinciale che collega Matera a Montescaglioso. Dei feriti 5 sono stati classificati come codice arancione, 15 codici azzurri e 8 verdi. Tutti i feriti, in maggioranza contusi, sono stati ricoverati all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera dove sono arrivati con le ambulanze del 118. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche l’elisoccorso che ha trasportato al Madonna delle Grazie uno dei feriti. L’azienda Sanitaria Locale ha attivato immediatamente il piano di emergenza per il massiccio afflusso di feriti presso l’ospedale di Matera.”

“I medici stanno lavorando senza sosta da questo pomeriggio – afferma il commissario straordinario dell’ASM, Maurizio Friolo- per la stabilizzazione dei 5 ragazzi contrassegnati dal codice più grave. L’attivazione del piano di emergenza ha permesso di gestire al meglio l’evento coordinando gli interventi delle varie unità operative. Ringrazio tutto il personale medico ed infermieristico dell’ospedale di Matera e quello del 118, per la professionalità che sta dimostrando in queste ore convulse a seguito dell’incidente. Ovviamente fondamentale è stato anche l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco che prontamente sono intervenuti in soccorso dei passeggeri del bus”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.