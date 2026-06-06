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Comune di Ruoti: navette gratuite per il concerto di beneficenza di Arisa

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Il Comune di Ruoti, rende noto che “in seguito alla commovente iniziativa annunciata dalla cantante lucana Arisa, che in occasione della cerimonia al Teatro Stabile di Potenza, dove le è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica, ha annunciato il proprio impegno per una nobile causa: si esibirà gratuitamente in un concerto che si terrà prossimamente a Potenza per raccogliere fondi destinati alla terapia di Angela, una giovane ragazza di Avigliano affetta da paralisi cerebrale.
Un gesto di grande generosità e vicinanza al territorio da parte di un’artista che non ha esitato a mettere la propria voce e il proprio talento al servizio di chi ha bisogno.
L’Amministrazione Comunale di Ruoti, in segno di solidarietà, ha deciso di mettere a disposizione dei cittadini navette gratuite per raggiungere il luogo del concerto, non appena saranno resi noti date, orari e modalità organizzative dell’evento.
Nel segno della solidarietà che da sempre contraddistingue la nostra comunità, ci auguriamo che questo sia un primo contributo concreto a cui possano seguire altri, affinché la comunità possa unirsi compatta per sostenere famiglie che vivono situazioni di difficoltà e garantire la buona riuscita dell’evento in piena sicurezza.”

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Vito Bubbico
Vito Bubbico
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