Comune di Pisticci: priorità alla 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮 𝗶𝗻 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗿𝗶 della Basentana

Su richiesta del Prefetto di Matera, il giorno 1 luglio รจ stato eseguito un sopralluogo nei cantieri dei lavori di ammodernamento della SS 407 Basentana nel tratto pisticcese, da parte dellโ€™Amministrazione comunale, unitamente allโ€™ANAS e ai rappresentanti della ditta che esegue i lavori. Il sopralluogo รจ servito a verificare lo stato degli interventi di messa in sicurezza dei cantieri, che avrebbero dovuto precedere lโ€™installazione degli spartitraffico.

Preso atto che le richieste del Comune sono state disattese e che in questo periodo estivo si registra un consistente aumento del traffico, con conseguenti disagi alla circolazione e rischi per gli automobilisti, lโ€™Amministrazione comunale ha deciso il 2 luglio di inoltrare una diffida allโ€™ANAS, al direttore dei lavori e al responsabile della sicurezza dei cantieri, richiedendo di rimuovere gli spartitraffico giร installati e di non procedere allโ€™installazione di altri spartitraffico fino al completamento della messa in sicurezza dei cantieri.

Da mesi i lavori di ammodernamento della SS 407 Basentana sono oggetto di discussione in ambito istituzionale e tra i cittadini a causa dei disagi denunciati da abitanti e imprese interessate dall’intervento dell’ANAS. L’Amministrazione comunale ha sin da subito attenzionato la questione, concordando con l’ANAS una serie di modifiche progettuali volte a risolvere le problematiche inerenti ai lavori.

Tali modifiche, frutto di un confronto proficuo con le associazioni Comitato SS 407 e Tavolo Verde Puglia e Basilicata, sono state approvate dal Consiglio comunale lo scorso gennaio. All’ANAS รจ stato chiesto di dare prioritร alla messa in sicurezza dei cantieri esistenti, alla realizzare di sovrappassi e complanari, all’allargamento delle carreggiate e all’apposizione della segnaletica adeguata. Interventi migliorativi che sono stati anche oggetto di una interrogazione in Commissione Ambiente e Infrastrutture dei parlamentari Aldo Mattia e Grazia Di Maggio.

“La Basentana รจ un’arteria di fondamentale rilevanza per Pisticci e la sicurezza dei cantieri รจ una prioritร per l’Amministrazione”, ha detto il sindaco, Domenico Albano, “A seguito del sopralluogo sono stati concordati una serie di interventi sugli accessi che renderebbero maggiormente sicura la viabilitร . Pertanto chiediamo all’ANAS di procedere in questa direzione prima della posa degli spartitraffico”.

Al sopralluogo di lunedรฌ scorso ha preso parte anche l’assessore ai Lavori pubblici, Rocco Negro: “Il sopralluogo nei cantieri ha evidenziato criticitร la cui soluzione non รจ piรน rinviabile. Chiediamo all’ANAS di accogliere le richieste oggetto della delibera approvata lo scorso gennaio dal Consiglio comunale”.