Comune di Pisticci: Marconia avrà finalmente il suo svincolo sulla Basentana

“Dopo decenni di attesa, Marconia avrà finalmente il suo svincolo sulla Strada Statale 407 “Basentana”. È infatti arrivato al Comune di Pisticci il progetto esecutivo dell’opera, la cui realizzazione è prevista entro il 2027.” E’ quanto si apprende da una nota in cui si specifica che “Il progetto predisposto da Anas prevede la costruzione di sottopassi e accessi sicuri, con un sistema di complanari pensato per migliorare in modo significativo la viabilità e la sicurezza dell’intera area di collegamento alla statale. Un intervento atteso e necessario, che renderà più agevole e sicuro l’accesso alla Basentana per cittadini, agricoltori e residenti della zona. Nel corso dell’elaborazione del progetto, Anas ha accolto oltre il 90% delle istanze presentate da frontisti e agricoltori, dimostrando attenzione verso le esigenze del territorio e confermando un dialogo costante e costruttivo con l’amministrazione comunale. In attesa dell’avvio dei lavori per lo svincolo definitivo, è stata prevista una rotatoria temporanea che consentirà ai cittadini di utilizzare da subito gli accessi alla statale in condizioni di sicurezza. Si tratta di una soluzione provvisoria, ma utile a garantire fin da ora una migliore circolazione e a ridurre i disagi per chi quotidianamente si muove lungo la tratta. L’intervento sarà cantierizzato a breve, una volta completati gli ultimi passaggi amministrativi, e rappresenta un passo avanti concreto verso la realizzazione dell’opera principale. Il Comune di Pisticci accoglie con grande soddisfazione la trasmissione ufficiale del progetto esecutivo da parte di Anas, che segna l’avvio concreto di un’opera destinata a migliorare la sicurezza, la mobilità e la qualità della vita di un’intera comunità.” «Dopo decenni di promesse, arriva una risposta concreta a una richiesta storica del territorio – dichiara il Sindaco Domenico Albano- Lo svincolo di Marconia è oggi un progetto esecutivo, pronto a tradursi in realtà entro il 2027. È una tappa importante per Marconia e per l’intero Comune di Pisticci». Soddisfazione anche da parte dell’Assessore ai Lavori Pubblici Rocco Negro: «Questo progetto è il frutto di un confronto serio con Anas e con i cittadini. Abbiamo lavorato per trovare una soluzione condivisa che rispondesse alle esigenze di chi vive e lavora lungo la Basentana. Con la realizzazione dello svincolo definitivo, mettiamo fine a un disagio durato troppo a lungo e apriamo una nuova fase di sviluppo per il nostro territorio».

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.