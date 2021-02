Le riserve di sale ci sono, come appreso nelle scorse settimane, ma se dovesse nevicare e, prima o poi, accadrà con le gelate dai Balcani…e allora occorre essere pronti. Il Comune di Matera ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla ”raccolta di manifestazioni di interesse per lo svolgimento del servizio di pronto intervento in caso di neve, con automezzi spalaneve e spargisale”. La nota del comandante della Polizia Municipale, Paolo Milillo, è dettagliata e le disponibilità dovranno pervenire entro il 25 febbraio. Mobilitato, pertanto, anche il settore della Protezione Civile con l’assessore al ramo Raffaele Tantone all’opera e da tempo perchè il Comune possa rispondere con efficacia al sopraggiungere di quella che per Matera- tra gelate e nevicate- resta una calamità. Del resto ne abbiamo avuto prova negli anni scorsi. Disagi tanti. Ma la città imbiancata con i Sassi da effetto presepe sono una immagine irrinunciabile.

COMUNE DI MATERA

SETTORE POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

Prot. 0012750/2021 Matera, lì 10/02/2021

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI

D’INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO IN

CASO DI NEVE CON AUTOMEZZI SPALANEVE E SPARGISALE

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO

che intende acquisire la manifestazione d’interesse da parte di ditte in possesso di adeguate

attrezzature e disponibili a supportare l’Amministrazione Comunale in caso di neve con automezzi

spalaneve e spargisale.

Le ditte interessate all’espletamento di tale attività (nolo a caldo) dovranno far pervenire entro il 25 febbraio 2021, apposita manifestazione d’interesse in carta semplice, redatta secondo l’accluso

schema, allegando la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del titolare o

del legale rappresentante della ditta che sottoscrive.

Le domande dovranno pervenire entro il termine sopra stabilito presso il protocollo generale

dell’Ente al seguente indirizzo PEC: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse

all’espletamento del servizio innanzi specificato e non vincola in alcun modo il Comune, che sarà

libero di avviare altre procedure e/o trattative e di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di

sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano

vantare alcuna pretesa.

Il corrispettivo del servizio sarà calcolato in base al prezziario regionale vigente con un ribasso

non inferiore al 20%.

Nella domanda le ditte indicheranno, tra l’altro, la propria sede operativa, tutti i dati anagrafici e

fiscali, le iscrizioni agli Enti Previdenziali ed assicurativi. Dichiareranno inoltre il possesso dei

requisiti di ordine generale di cui al d.lgs. n. 50/2016 e la regolarità dei versamenti contributivi

previdenziali ed assistenziali.

Le ditte indicheranno, inoltre, i dati tecnici del parco automezzi dichiarando, altresì, la regolarità

degli stessi relativamente alle norme del Nuovo Codice della Strada, con le revisioni periodiche e

l’esatta omologazione delle relative attrezzature. Il Comune di Matera si riserva di verificare

d’ufficio le dichiarazioni rese e di richiedere in visione l’originale della documentazione oggetto di

autocertificazione.

Le ditte dovranno dichiarare la propria disponibilità ad assicurare l’intervento richiesto ad horas

secondo le indicazioni e le prescrizioni che saranno impartite dal Sindaco, quale Autorità di

Protezione Civile, o suo delegato ovvero dal C.O.C., nel caso di attivazione dello stesso.

Il Comune, di volta in volta, valutata la necessità, richiederà l’intervento ed affiderà il servizio, come

di seguito definito, alla ditta o alle ditte ritenute idonee purché in possesso dei mezzi più idonei per

la peculiarità del servizio (a titolo esemplificativo verrà attivato un mezzo piccolo in caso di

necessità di sgombero della neve nel centro storico, ecc…). Inoltre, il Comune si riserva la facoltà

di affidare il servizio sulla scorta delle esigenze che dovessero emergere nelle singole zone del

territorio comunale.



Oggetto del Servizio:

• Operazioni di sgombero neve sul territorio comunale, con servizio effettuato attraverso idoneo

mezzo d’opera dotato di lama, benna anteriore e/o vomere, atto alla rimozione meccanica dello

strato nevoso. Il nolo, cosiddetto “a caldo”, si intende comprensivo delle prestazioni dell’operatore

addetto alla conduzione del mezzo e dovrà essere effettuato sulle zone assegnate. Nel servizio di

nolo e nella retribuzione oraria prevista sono comprese oltre alle prestazioni ordinarie degli addetti

alla conduzione, i costi di gestione del mezzo utilizzato (carburante, polizza assicurativa, ecc…) e

tutte le attività ed operazioni necessarie per l’esercizio e la manutenzione delle macchine.

Caratteristiche dei mezzi e degli operatori:

• Trattore, terna, motograeder e/o mezzo similare dotato di lama, benna anteriore e/o vomere, atto

alla rimozione meccanica dello strato nevoso, eventualmente dotato di attrezzatura per

spargimento sale e, se gommato, dotato di catene da neve o gomme termiche;

• Bobcat o Mini Pala e/o mezzo similare con lama e/o benna anteriore per rimozione neve e, se

gommato, dotato di catene da neve o gomme termiche;

I mezzi devono essere conformi al nuovo Codice della Strada, regolarmente revisionati ed

assicurati. Le eventuali attrezzature all’uopo montate dovranno essere omologate. I mezzi

gommati dovranno obbligatoriamente essere provvisti di catene da neve o gomme termiche.

Gli operatori dei mezzi dovranno essere idoneamente formati per l’esecuzione degli interventi e,

qualora non coincidano con il titolare richiedente, debitamente informati sulla natura e qualità delle

prestazioni.

Per informazioni relative alla presentazione delle manifestazioni di interesse e/o per eventuali

chiarimenti su procedure e requisiti tecnici dei candidati è possibile contattare il Settore Polizia

Locale Ufficio Protezione Civile. Il presente Avviso verrà pubblicato all’Albo on-line e sul sito

istituzionale del Comune di Matera www.comune.matera.it – sezione Amministrazione Trasparente,

nonché reso noto nei modi consueti sul territorio comunale sino alla data di scadenza per la

ricezione delle domande di adesione, ai fini della generale conoscenza.

Per ulteriori informazioni:

Tel.: 0835/241221 – e-mail: cosimodamiano.taccardi@comune.mt.it

IL DIRIGENTE

Col. Dott. Paolo Milillo