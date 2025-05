Comune di Matera: Reclutamento per censimento di 20 rilevatori. Le domande entro il 30 maggio.

È stato pubblicato sulla Homepage del Comune di Matera, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e Concorsi, il bando per soli titoli relativo a: “CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – Integrazione biennio 2025-2026” per il reclutamento di n° 20 rilevatori da utilizzare per la raccolta dei dati sul campo, che avverrà nel periodo 30 Settembre – 23 Dicembre 2025.

Si precisa che le domande di partecipazione dovranno essere presentate nei modi e nelle forme previste dal predetto bando entro le ore 12:00 del 30 Maggio 2025, accedendo al seguente link: https://servizionline.comune. mt.it/kweb/at/matera/section- 5056 . Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Comunale di Censimento – tel. 0835241350/322.