Elezioni al Comune di Matera? Qualcuno le vorrebbe per movimentare la vita politica cittadina, alle prese con i limiti oggettivi che sappiamo, in attesa di tempi migliori che non sono affatto all’orizzonte…Tinto di grigio da marzo quaresimale, che attende (chissà) gli ultimi colpi di coda di un mese ritenuto pazzo, ma che si sfogherà alla sua maniera. E allora si vota al Comune, il 5,6 e 7 aprile, ma per la elezione delle rappresentanze sindacali unitarie. Un fatto interno, caratterizzato dall’arrivo di nuovi assunti, ma comunque atteso, per le tante questioni (di organico e di organizzazione dei servizi) che si rifletterà di conseguenza nel rapporto tra cittadini e Municipio. In bacheca al pianterreno campeggiano le prime liste e programmi di candidature. Ne abbiamo già viste un paio,intorno a mezzogiorno di giovedì 17 marzo, quelle di Cisl e Cgil. Se ne attendono altre. Auguri ai candidati. E mettete la crocetta. Al Comune si vota in maniera diretta…Non sono previsti voti incrociati, come accade per le amministrative. E questo è un contributo alla chiarezza.