Il Comune di Matera, “al fine di garantire la continuità e disponibilità dei servizi in condizioni di sicurezza, e coerentemente con le disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative alle misure urgenti di contenimento del contagio da Coronavirus” e “a fronte di esigenze urgenti e indifferibili e qualora non sia possibile soddisfare le proprie richieste attraverso altre modalità” ha “disposto l’accesso dei cittadini agli uffici comunali ” esclusivamente “previo appuntamento telefonico” .

Ecco a seguire le modalità da seguire:

Settore Gestione del territorio:

– è consentito l’accesso agli uffici esclusivamente previo appuntamento da concordare telefonicamente attraverso il numero 0835 241242 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00), oppure attraverso il recapito email gestionedelterritorio@comune.mt.it.

Settore Manutenzione urbana:

– per i Servizi cimiteriali, Trattamento sanitario obbligatorio e Accertamento sanitario obbligatorio l’accesso agli uffici sarà consentito negli orari di apertura al pubblico, con la limitazione di un massimo di due persone per volta.

– per tutti gli altri servizi erogati dal Settore, è consentito l’accesso agli uffici esclusivamente previo appuntamento da concordare telefonicamente attraverso il numero 0835 241277 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00), oppure attraverso il recapito email igieneurbana@comune.mt.it.

Settore Opere pubbliche:

– è consentito l’accesso agli uffici esclusivamente previo appuntamento da concordare telefonicamente attraverso il numero 0835 241223 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00), oppure attraverso il recapito email segreterialavpubb@comune.mt.it.

Settore Servizi alla persona, alla famiglia, al cittadino:

– per i Servizi di Stato civile, Elettorale e Leva è consentito l’accesso agli uffici esclusivamente previo appuntamento da concordare telefonicamente attraverso il numero 0835 241259 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00), oppure attraverso il recapito email appuntamento.statocivile@comune.mt.it.

– per i Servizi Anagrafe, Protocollo, Urp, Notifiche, Ritiro atti in deposito è consentito l’accesso agli uffici esclusivamente previo appuntamento da concordare telefonicamente attraverso il numero 0835 241261 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00), oppure attraverso i recapiti email appuntamento.anagrafe@comune.mt.it e appuntamento.protocollo@comune.mt.it.

– per i Servizi Politica scolastica, Sport, Turismo, Attività culturali è consentito l’accesso agli uffici esclusivamente previo appuntamento da concordare telefonicamente attraverso il numero dell’ufficio scuole 0835 241275 e degli uffici sport, turismo, attività culturali ed eventi 0835 241340 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00), oppure attraverso il recapito email appuntamento.scuolesportcultura@comune.mt.it.

– per il Servizio politiche sociali è consentito l’accesso agli uffici esclusivamente previo appuntamento da concordare telefonicamente attraverso il numero 0835 241278 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00), oppure attraverso il recapito email appuntamento.servizisociali@comune.mt.it.

Settore Polizia locale:

– per i Servizi Denunce, Esposti, Querele, e per gli atti indifferibili di Polizia giudiziaria è consentito l’accesso negli orari di apertura al pubblico, con la limitazione di non più di una persona per volta.

– per i Servizi erogati dal Suap e dall’Ufficio Trasporti e Mobilità l’accesso agli uffici è consentito esclusivamente previo appuntamento da concordare telefonicamente attraverso i numeri 0835 241431e 0835 232280 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00), oppure attraverso il recapito email ufficiocommercio@comune.mt.it.

– per tutti gli altri servizi, l’accesso agli uffici è consentito esclusivamente previo appuntamento da concordare telefonicamente attraverso il numero 0835 241335 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00), oppure attraverso il recapito email ztl@comune.mt.it.

Settore Risorse economiche e finanziarie:

– per il Servizio tributi l’accesso agli uffici è consentito esclusivamente previo appuntamento da concordare telefonicamente attraverso il numero 0835 241253 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,009:

L’accesso agli uffici comunali dovrà in ogni caso avvenire nel rispetto delle regole fornite dal Ministero della Salute, relativamente all’utilizzo della mascherina e al distanziamento sociale.”