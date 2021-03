Il Comune di Irsina prosegue il rinnovo dei dipendenti collocati a riposo attraverso nuovi bandi concorsuali.

“Lo scorso anno avevamo espletato una selezione a tempo determinato che ha portato all’assunzione di 13 unità lavorative per l’Ambito Socio Territoriale Bradanica Medio Basento (psicologi, assistenti sociali, amministrativi) fa sapere l’Amministrazione attraverso una nota, ora sono partite le selezioni per agenti di polizia locale e la selezione ex art. 110 del D.Lgs 267/2000, del Responsabile Affari Generali, Socio-Culturale. Mentre stanno per partire le procedure di selezione per amministrativi cat. C e Geometri.

Quota 100, dice il Sindaco Morea, ha comportato l’uscita dal lavoro di tantissimi dipendenti ed altri saranno collocati a riposo nel 2021.

Ora, finalmente, si apre una stagione nuova, quella del rinnovamento della Pubblica Amministrazione che deve consentire l’ingresso di giovani preparati, in grado di dare alla PA lo slancio necessario per le sfide dei prossimi anni.

Il Comune di Irsina sta raggiungendo brillanti risultati grazie al sacrificio dei dipendenti in servizio ai quali, tuttavia, va dato il necessario supporto.

Confidiamo, conclude il Sindaco, in una importante partecipazione che possa consentire al Comune di avere a disposizione energie positive per gli anni a venire.