Comune di Garaguso diffida quello di Salandra a distrarre fondi per lavoratori raccolta rifiuti

“E’ partita ieri, la missiva indirizzata al comune di Salandra, Ente capofila nella gestione associata del Progettoambiente ambito 3 e per conoscenza al Prefetto di Matera, con la quale il sindaco di Garaguso diffida formalmente gli uffici destinatari a non utilizzare le somme versate dal Comune di Garaguso destinate al pagamento degli operai dipendenti della ditta Progettambiente alla raccolta dei rifiuti.” E’ quanto reso noto dal sindaco Francesco Auletta che aggiunge: “Rammento al Sindaco di Salandra ed agli uffici destinatari che già precedentemente con ripetute missive sono stati diffidati a quanto richiesto con la presente; ed alla luce di quanto giornalmente leggiamo che dal mese di dicembre i detti lavoratori dipendenti non vengono pagati; vi rammento che se vi è stata distrazione delle somme versate dal mio Comune per altre finalità è macroscopicamente evidente che si tratta di violazione amministrativa contabile nonché penalmente perseguibile. Tra le priorità assolute sicuramente le spettanze ai lavoratori perché oggi il periodo storico che stiamo attraversando fa registrare situazioni di disagi economici da parte delle famiglie nell’affrontare la quotidianità e il ritardato pagamento delle retribuzione non fa alto che aggravare la situazione. Auspico che nel giro di pochi giorni la questione trovi una soluzione, fermo restando il mio pieno sostegno ai lavoratori così come il mio impegno verso la difesa e la tutela dei diritti di tutti”.

