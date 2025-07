Comune di Bernalda: la Fp Cgil Matera chiede l’annullamento delle determine per gli incarichi fiduciari

Incarichi fiduciari a tempo determinato presso il Comune di Bernalda: la Fp Cgil Matera chiede l’annullamento in autotutela delle determinazioni dirigenziali nn. 793 e 794 del 17.07.2025 e la sospensione immediata dei relativi avvisi pubblici.

Nei giorni scorsi il Comune di Bernalda, in esecuzione delle determinazioni dirigenziali nn. 793 e 794 del 17 luglio 2025, ha pubblicato gli avvisi (ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) finalizzati al conferimento di incarichi fiduciari a tempo determinato per le posizioni di Funzionario Amministrativo e Funzionario Amministrativo Contabile.

Nel caso in esame, a parere della scrivente organizzazione sindacale, il ricorso allo strumento dell’incarico fiduciario ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, appare viziato da manifesta illegittimità, per difetto dei presupposti di fatto e di diritto.

L’art. 7 del D.lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego) individua con chiarezza i presupposti oggettivi e soggettivi necessari per la legittimità degli incarichi conferiti dalla Pubblica Amministrazione, nonché le relative condizioni di legittimazione e le sanzioni per eventuali violazioni. In particolare, il comma 6 dispone testualmente:

“Per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;

b) ​ l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”.

Le determinazioni dirigenziali del 17.07.2025 riportano che all’interno dell’Ente non esiste personale con le competenze specialistiche necessarie a ricoprire le figure di cui sopra. La predetta dichiarazione, tuttavia, per quel che risulta, è stata formulata in assenza di una previa istruttoria interna e di una formale ricognizione delle professionalità esistenti all’interno dell’Ente, in violazione del sopra richiamato art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001. Tale verifica preliminare, infatti, non risulta documentata o motivata in alcun atto presupposto.

Risulta disatteso, tra l’altro, l’art. 31 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Bernalda, il quale stabilisce che gli incarichi esterni possono essere conferiti solo in assenza di personale interno con professionalità analoga.

Per le ragioni sopra esposte, la Fp CGIL Matera chiede al Comune di Bernalda l’annullamento in autotutela delle determinazioni dirigenziali nn. 793 e 794 del 17 luglio 2025 nonchè la sospensione immediata dei conseguenti avvisi pubblici finalizzati al conferimento degli incarichi fiduciari a tempo determinato per le posizioni di Funzionario Amministrativo e Funzionario Amministrativo Contabile.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.