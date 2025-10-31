Comune di Altamura per ricorrenze Defunti, Unità nazionale e Centri raccolta rifiuti

Carta e penna e un po’ di attenzione per alcune disposizioni che il Comune di Altamura ha attivato in vista dell’omaggio ai Defunti, con visita a Camposanti, per la festa dell’Unità nazionale e delle forze armate e per l’apertura, a partire da lunedì 3 novembre, per i due centri di raccolta rifiuti comunali.



Comunicato.

Rifiuti: 3 novembre, apertura dei centri comunali di raccolta (Ccr) – orari e informazioni utili.

A partire dal 3 novembre 2025 saranno aperti al pubblico i due CCR (Centri comunali di raccolta), adibiti al conferimento di particolari tipologie di rifiuti. I centri sono ubicati in Via Fornace Corrente Le Fogge (zona artigianale nelle vicinanze della stazione ferroviaria) e in via del Serpillo (zona industriale in via Gravina) e saranno gestiti da personale Teknoservice.

Gli orari di apertura saranno i seguenti:

CCR via del Serpillo, dal lunedì al sabato ore 7.00 – 13.00; lunedì e martedì anche apertura pomeridiana ore 16.00 – 18.00; domenica chiusura.

CCR via Corrente Le Fogge, dal lunedì al sabato ore 7.00 – 13.00; mercoledì e giovedì anche apertura pomeridiana ore 16.00 – 18.00; domenica chiusura.

Presso ciascun CCR potranno essere conferite le quantità massime di rifiuti riportate in apposita tabella e comunque nei limiti delle capacità di ricezione degli stessi.

I CCR sono luoghi attrezzati per il conferimento di numerose tipologie di rifiuti, da utenze domestiche e utenze non domestiche, che vanno a completare e integrare il ciclo dello smaltimento dei rifiuti insieme al porta-a-porta. L’Amministrazione comunale invita i cittadini alla piena collaborazione, affinché con il funzionamento dei CCR possano essere eliminati i comportamenti incivili che culminano negli abbandoni di rifiuti, anche speciali o pericolosi, in periferia e nelle contrade. La salvaguardia dell’ambiente e del territorio è una priorità assoluta.

Con l’apertura dei nuovi centri, di conseguenza verrà chiuso quello attualmente in uso presso la sede di Teknoservice in via Ferri Rocco.



Celebrazioni del 2 e del 4 novembre 2025.

La cittadinanza è invitata alle celebrazioni del 2 e del 4 novembre.

Nella giornata della commemorazione dei defunti, il 2 novembre, a partire dalle ore 10.00, nell’ala vecchia del cimitero (“cimitero vecchio”) verrà reso omaggio ai caduti della prima guerra mondiale, con una cerimonia religiosa davanti al sacrario dei militari austro-ungarici, di varie nazionalità.

Si ricorda che fino a domenica 2 novembre sono istituite due linee urbane di collegamento della città con il cimitero con un servizio gratuito di bus navetta, al fine di snellire il traffico e la circolazione stradale in considerazione dell’ingente afflusso di veicoli nell’area cimiteriale.

Nella giornata del 4 novembre, festa dell’Unità nazionale e giornata delle Forze armate, è prevista una cerimonia commemorativa con questo programma:

ore 9:30 raduno davanti al Palazzo di Città;

ore 10:00 deposizione di una corona al monumento di Palazzo di Città e intervento del Sindaco.

Grazie per l’attenzione.

Dal Palazzo di Città, staff del Sindaco