Comune di Altamura investe 4 milioni di euro per zona produttiva di via Gravina

Nello specifico la giunta guidata dal sindaco Vitantonio Petronella ha approvato due delibere per intervenire su infrastrutture importanti per le reti fognarie delle acque bianche e reflue , che procurano non pochi problemi alla viabilità e alle aziende nel caso di nubigrafi. Le opere riguardano via del Mandorlo e via della Spina. Gli operatori economici attendono l’avvio dei cantieri e la consegna delle opere, auspicando che nell’attesa Giove Pluvio non procuri disagi.



IL COMUNICATO

4 milioni di euro per la sistemazione idraulica e il miglioramento della viabilità nella zona industriale-artigianale in via Gravina.

Zona industriale: sistemazione idraulica in via Gravina – via del Mandorlo

Con delibera di giunta n. 149 del 23 ottobre 2024, l’amministrazione comunale ha approvato il documento unico di progettazione per l’intervento da eseguire nella zona industriale – artigianale di “realizzazione di un recapito di fogna bianca in via Gravina, sistema di raccolta, trattamento e smaltimento acque pluviali in via Gravina angolo via del Mandorlo”, per un quadro economico “esigenziale” di 950.000 euro.



L’intervento si rende necessario per risolvere in modo definitivo il problema degli allagamenti che si verificano all’intersezione stradale soprattutto durante precipitazioni intense, anche in considerazione della realizzazione delle nuove opere in corso per l’urbanizzazione primaria di questa parte dell’area produttiva. In base agli studi da eseguire si procederà ad aumentare l’efficacia della rete di raccolta esistente, mediante il potenziamento della stessa, oppure alla realizzazione di una vasca di stoccaggio e adeguato recapito finale con eventuale realizzazione di pozzi anidri.

La copertura finanziaria include fondi comunali per 840.000 euro e fondi statali a copertura delle spese di progettazione per 110.000 euro. Gli atti preliminari della progettazione sono stati redatti dal VI Settore “Lavori Pubblici”.



Zona industriale in via Gravina: ammodernamento di via dell’Uva Spina

Con delibera n. 150 del 24 ottobre 2024, la giunta comunale ha approvato l’intervento di sistemazione e di ammodernamento di via dell’Uva spina, con la realizzazione di fogna bianca, di opere di collettamento delle acque pluviali e realizzazione vasche di laminazione, vasche di accumulo acque e pozzi anidri. Tale intervento riprende il bacino imbrifero compreso tra via Gravina e via Pacciarella, dove insistono insediamenti industriali-artigianali e residenziali.

Il quadro economico “esigenziale” presenta un importo di 3 milioni di euro, di cui 2.740.000 euro per lavori finanziati con fondi di bilancio comunale e 260.000 euro di fondi statali per le spese di progettazione.

Questa opera servirà a migliorare la viabilità, creando un’alternativa a via Gravina, ma soprattutto è importante ai fini della regimentazione delle acque pluviali. Gli atti preliminari della progettazione sono stati redatti dal VI Settore “Lavori Pubblici”, prevedendo l’utilizzo di asfalto drenante, pubblica illuminazione con tecnologia led, vasche di raccolta delle acque meteoriche e incremento del verde urbano.