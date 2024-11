Comune di Altamura e Diocesi attivano Rete culturale per studio e accoglienza

Una mano lava l’altra …e se sono in due il risultato non può che essere all’altezza delle attese. E così l’Amministrazione comunale della città murgiana e la Diocesi di Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti hanno deciso di collaborare per una rete di sostegno all’istruzione dei giovani, con spazi dove studiare tra la biblioteca diocesana e le parrocchie. Il Comune ci mette un contributo finanziario la Diocesi luoghi di incontro per l’anima e la mente. Ora tocca ai ragazzi.

Comunicato

Convenzione Comune-Diocesi “Rete culturale per lo studio e l’accoglienza”

Il Comune di Altamura ha sottoscritto una convenzione con la Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti dal titolo “Rete culturale per lo studio e l’accoglienza”.

L’iniziativa individua e mette a disposizione alcuni spazi come aule studio, in locali della Diocesi e delle parrocchie altamurane, divenendo punto di riferimento per giovani altamurani, al fine di promuovere e sostenere attività di studio, lettura, aggregazione, formazione e socializzazione.

Per questo, l’Ente comunale ha deciso di stanziare 20.000 euro, a titolo di contributo, anche al fine di ampliare la disponibilità degli spazi adeguati ad accogliere cittadini che vogliano trovare posti di studio o lettura.

Gli spazi messi a disposizione della Diocesi per la comunità, in questa convenzione, sono:

Biblioteca Diocesana, sita in Altamura, Corso Federico II di Svevia, 139: 2 aule studio con 14 postazioni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30.

Parrocchia San Giovanni Bosco: 2 aule studio con 10 postazioni accessibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30.

Parrocchia Santa Maria della Consolazione: 4 aule studio con 20 postazioni accessibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30.

L’Amministrazione Petronella è felice di aumentare l’attenzione, con tali iniziative, verso i più giovani e la costruzione del loro futuro. Inoltre, si comunica che la Diocesi si impegnerà a garantire l’apertura degli spazi, a provvedere a pulizia, illuminazione, accesso wi-fi e a stampanti e/o fotocopiatori nei limiti che vorranno prevedere.