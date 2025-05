Comune, Chiesa e Ministero Beni Culturali. Da firmare un accordo per Matera

A quanto pare, la delibera del commissario prefettizio , Raffaele Ruberto, pubblicata nell’albo pretorio, dovrebbe aver raggiunto la quadra per la ”valorizzazione integrata” del patrimonio culturale della Città dei Sassi coinvolgendo due realtà istituzionale come la Chiesa e il Ministero per i beni culturali. L’argomento era stato trattato, lo ricordiamo per averne parlato, già nella passata amministrazione comunale con due atti deliberativi – ma separati- con la Diocesi per gestione e valorizzazioni di alcuni siti e con il Ministero per i beni culturali per il Museo Demo etno antropologico e il recupero della ex scuola media ”Alessandro Volta” , per completare -anche per il progetto di valorizzazione della Balena Giuliana- spazi e offerta del Museo Archeologico ” Domenico Ridola”. La bozza di accordo, che dovrà essere firmata tra le parti,dovrebbe contribuire a dare risposte concrete sul piano gestionale . Quanto alla firma se ne parlerà dopo le elezioni. Immaginiamo che potrebbe arrivare il Ministro Alessandro Giuli e, chissà, anche il nuovo Arcivescovo per il quale non si sa ancora nulla.



PREMESSO CHE:

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, a seguito di diverse

interlocuzioni con la Gestione Commissariale di questo Comune e con i referenti della Curia

Arcivescovile della Diocesi di Matera-Irsina, ha sottoposto a questo ente la bozza di un Accordo per la

valorizzazione integrata del patrimonio culturale di Matera, da concludere, oltre che tra la

Soprintendenza e il Comune di Matera, anche con il Ministero della Cultura – Musei Nazionali di

Matera – Direzione Regionale Musei Nazionali della Basilicata e l’Arcidiocesi di Matera-Irsina;–

il Comune di Matera e i suddetti enti hanno già avviato nel tempo altri Accordi per la gestione

coordinata di singoli beni di propria competenza e/o proprietà come, ad esempio, Palazzo Lanfranchi,

immobile di proprietà comunale oggetto di un accordo di comodato d’uso con i Musei Nazionali di

Matera, risalente al 1997, e l’adiacente Chiesa del Carmine, di proprietà ecclesiastica, oggetto di un

accordo di comodato d’uso tra i Musei nazionali di Matera e l’Arcidiocesi di Matera-Irsina;

l’Accordo di valorizzazione in parola è finalizzato alla realizzazione di attività di valorizzazione di

interesse comune, co-gestite di comune accordo, unitamente a quelle di tutela delle opere e di

realizzazione di iniziative di promozione turistica quale, ad esempio, l’istituzione del “biglietto unico”

d’ingresso ai luoghi della cultura di ciascun partner a cui si riferisce l’atto medesimo;

ATTESO CHE, su indicazione dell’Amministrazione Commissariale, questo ente intende aderire all’Accordo

integrando l’offerta culturale dei partner relativamente al Museo Demoetnoantropologico (Mu.DEA.M.) del

rione Casalnuovo, nel Sasso Caveoso, struttura museale dedicata alla cultura popolare e alle civiltà contadina

e artigiana di Matera;

RICHIAMATO il complessivo quadro normativo di riferimento della bozza di Accordo in parola e, pertanto:

l’art. 6 («Valorizzazione del patrimonio culturale») del d. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice

dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» (di seguito

Codice) il quale stabilisce, al comma 1, che «la valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e

nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare

le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle

persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la

promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al

paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti

a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed

integrati», al comma 2, che «la valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non

pregiudicarne le esigenze» e, infine, al comma 3, che «la Repubblica favorisce e sostiene la

partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale»;–

l’art. 9 del suddetto Codice, il quale dispone, al comma 1, che per i beni culturali di interesse religioso

appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose il Ministero e, per

quanto di competenza, le Regioni, provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d’accordo con le

rispettive autorità, e, al comma 2, che si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse

ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio

1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base

delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell’articolo 8,

comma 3, della Costituzione;

l’art. 10 del Codice, che definisce i beni culturali come le cose immobili e mobili appartenenti allo

Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a

persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,

che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico;

l’art. 30 del Codice, il quale stabilisce, al comma 1, che lo Stato, le Regioni, gli altri enti pubblici

territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la

conservazione dei beni culturali di loro appartenenza, e, al comma 2, che i soggetti indicati al comma 1

e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente

riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo

di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente;

l’art. 111 del Codice, il quale stabilisce, al comma 1, che «le attività di valorizzazione dei beni culturali

consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a

disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle

funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all’articolo 6. A tali attività possono concorrere,

cooperare o partecipare soggetti privati;———-

l’art. 112 del Codice, il quale dispone, al comma 4, che «lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici

territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per

elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni

culturali di pertinenza pubblica» e, al comma 5, che «lo Stato, per il tramite del Ministero e delle

altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali

possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare

l’elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4»;

il programma MuSST (Musei e sviluppo dei sistemi territoriali) promosso, a partire dal 2016, dal

Ministero della Cultura, d’ora in poi MiC, già Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il

Turismo, con l’obiettivo di avviare la sperimentazione di modalità di valorizzazione integrata territoriale

e di raggiungere la finalità di trasformare il patrimonio culturale in capitale territoriale favorendo la

collaborazione intersettoriale tra soggetti pubblici e privati;

l’art. 103 del Codice, il quale stabilisce che il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali

possono stipulare intese per coordinare l’accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura

determinando i casi di libero accesso e di ingresso gratuito, le categorie di biglietti e i criteri per la

determinazione del relativo prezzo, nonché le modalità di emissione, distribuzione e vendita del

biglietto d’ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici

e privati e attraverso l’impiego di nuove tecnologie informatiche;

l’articolo 112 comma 9 del Codice, il quale prevede che possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per

il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le Regioni, gli

altri Enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla

fruizione e alla valorizzazione di beni culturali;

il secondo comma dell’art. 134 D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale dispone che per assicurare la

fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua

tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con

enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la

manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni

culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori

rispetto a quelle previste dall’art. 8 del medesimo decreto;

il D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i., recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività

Culturali”;

il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014, recante

“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;

l’art. 6, comma 1 del D.L. 1° marzo 2021, n. 22, in virtù del quale il Ministero per i beni e le attività

culturali e per il turismo è rinominato Ministero della Cultura;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 Marzo 2024, n. 57, recante “Regolamento di

organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e

dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, ed in particolare l’art. 24 comma 3 che

riconosce i Musei nazionali di Matera – Direzione Regionale Musei nazionali Basilicata quale istituto di

rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, contabile e

amministrativa) di livello dirigenziale non generale;

il decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli

istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura”, ed in particolare

gli artt. 3, 4 e 5 che disciplinano le competenze rispettivamente delle Soprintendenze Archeologia, Belle

Arti e Paesaggio, delle Direzioni regionali Musei nazionali e degli altri istituti dotati di autonomia

speciale;

il Decreto del Direttore generale Musei n. 935 del 05 novembre 2024, registrato il 05/11/2024 con il

prot. N. MIC|MIC_MN-MT|05/11/2024|0004981-A;

il Decreto Ministeriale n. 53 del 9 febbraio 2024 “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali” il

quale ha stabilito che il Museo nazionale di Matera, istituito come Museo dotato di autonomia speciale,

con il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 16 del 21

gennaio 2020, ha cambiato denominazione assumendo la dicitura di “Musei nazionali di Matera”;

il Decreto Ministeriale 25 settembre 2024, n. 299 recante “Modifiche al decreto ministeriale 23

dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” che ha elencato, tra gli

Uffici di livello dirigenziale non generale, i Musei nazionali di Matera – Direzione regionale Musei

nazionali Basilicata;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare l’articolo 15, che prevede la possibilità

per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in

collaborazione di attività di interesse comune;

il Decreto del Ministro per i Beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507 recante norme per

l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini

monumentali dello Stato il quale prevede all’art. 2 comma 7 che “Il Ministero può stipulare, a livello

centrale o territoriale, accordi con soggetti pubblici o privati per l’abbinamento dei biglietti di

ingresso agli istituti e luoghi di cui all’articolo 1, comma 1, con l’accesso ad altri siti culturali

ovvero con la fruizione di attività anche non espositive”;

il D.M. n. 113 del 21 febbraio 2018 che definisce l’“Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per

i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema Museale Nazionale”;

la L. 1° ottobre 2020 n. 133 recante la «ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio

d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005»;

DATO ATTO CHE:

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata ha trasmesso a questo ente la

bozza di Accordo, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, in cui sono

puntualmente indicati l’oggetto dell’atto, gli obblighi e gli oneri a carico di ciascun partner; —

il Comune di Matera, che oggi ritiene indispensabile riferire il presente Accordo alla nuova struttura

museale Mu.DEA.M., stante l’approssimarsi della consegna all’ente del compendio immobiliare dopo la

chiusura dei lavori ed il relativo collaudo, si riserva la possibilità di integrare l’offerta culturale di cui al

presente Accordo mediante la successiva individuazione di ulteriori beni di propria competenza e/o

proprietà, ai sensi del disposto dell’art. 12, comma 5 dell’atto;

l’Accordo verrà sottoscritto dai legali rappresentanti dei partner allorquando ciascuno di essi, come

questo Comune, avrà definito i beni da valorizzare nell’ambito dell’Accordo di cui si tratta e

allorquando, d’intesa tra tutti i partner, si sarà definita la durata di cui all’art. 7 dell’Accordo da

sottoscrivere;

RITENUTO CHE sussistano i presupposti per la stipula dell’Accordo in parola tra il Comune di Matera, la

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e il Ministero della Cultura – Musei

nazionali di Matera – Direzione Regionale Musei nazionali della Basilicata e l’Arcidiocesi di Matera-Irsina;

RITENUTO, quindi, di potersi approvare lo schema di Accordo di valorizzazione integrata del patrimonio

culturale di Matera, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI

gli artt. 9, 112 e 117 della Costituzione Italiana;—-

il D.lgs. n. 42/2004;

il D.lgs n. 267/2000;

la L. n. 241/1990

lo Statuto Comunale;

la normativa vigente applicabile al caso di specie;



SI PROPONE

di deliberare, per tutte le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi quale parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento, come segue:

1. richiamare la suestesa relazione e premessa, da intendersi quale parte integrante formale e sostanziale

del presente dispositivo;

2. approvare lo schema di Accordo di valorizzazione integrata del patrimonio culturale di Matera, allegato

al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra questo Comune di Matera, il

Ministero della Cultura – Musei nazionali di Matera – Direzione Regionale Musei nazionali della

Basilicata, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e l’Arcidiocesi di

Matera-Irsina per la valorizzazione dei beni allo scopo individuati da ciascun partner;

3. per quanto attiene i beni di proprietà/competenza comunale, ritenere indispensabile riferire l’Accordo

di valorizzazione in parola alla nuova struttura museale Museo Demoetnoantropologico (Mu.DEA.M),

stante l’approssimarsi della consegna all’ente del compendio immobiliare dopo la chiusura dei lavori ed

il relativo collaudo, riservandosi in ogni caso la possibilità di integrare l’offerta culturale mediante la

successiva individuazione di ulteriori beni di propria competenza e/o proprietà, ai sensi del disposto

dell’art. 12, comma 5 dell’atto;

4. stabilire che l’Accordo verrà sottoscritto dai legali rappresentanti dei partner allorquando ciascuno di

essi, come questo Comune, avrà definito i beni da valorizzare nell’ambito dell’Accordo di cui si tratta e

allorquando, d’intesa tra tutti i partner, si sarà definita la durata di cui all’art. 7 dell’Accordo da

sottoscrivere;

5. stabilire, altresì, che le condizioni essenziali dell’Accordo sono quelle indicate nello schema allegato al

presente atto, al quale si rinvia allo scopo, ritenendosi comunque autorizzate in sede di stipula, oltre che

le integrazioni di cui al superiore punto 4 (beni altri partner e durata Accordo), anche tutte le modifiche

non sostanziali che dovessero intervenire su eventuale richiesta degli enti sottoscrittori;

6. demandare la sottoscrizione dell’Accordo in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Matera, al

Sindaco legale rappresentante p.t.

Il sottoscritto Dirigente, ai sensi dell’art.6 bis della Legge n. 241/90 e della Misura M03 della Sottosezione

RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA del vigente PIAO, dichiara l’insussistenza, allo stato attuale, di

situazioni di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente procedimento.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Giulia MANCINO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con poteri della Giunta Comunale

VISTO il D.P.R. del 13 novembre 2024 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Matera e il dott.

Raffaele Ruberto è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente con i

poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale e al Sindaco;

VISTA la su estesa proposta, il cui contenuto si intende integralmente richiamato agli effetti dell’adozione

del presente atto;

RITENUTA la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo propria senza riserve il contenuto

della medesima al quale integralmente si rimanda;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti degli art. 49 comma 1 e art. 147bis

comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. allegato quale parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui

integralmente e materialmente trascritta, comprese le premesse.

DI DICHIARARE la stessa, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti,

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente delibera:

Ha decorrenza immediata;

Viene pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Matera, affinché chiunque ne possa prendere

visione.



ACCORDO

DI VALORIZZAZIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERA

(ex art. 112 del d. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

L’anno ……, il giorno ….., del mese …., presso …….,

TRA- MINISTERO DELLA CULTURA – I Musei nazionali di Matera – Direzione Regionale Musei

nazionali Basilicata (di seguito Musei o Istituto), con sede e domicilio fiscale in Via

Domenico Ridola, n. 24, 75100 Matera (MT), Codice Fiscale: 93065160777,

rappresentati ………………………, domiciliato ai fini del presente atto presso l’Ente;

E

Comune di Matera (di seguito denominato “Comune”) CF ………………………. con sede in

……………… (…..), Via…………………….. n. ……., nella persona del Sindaco

………………………….., domiciliato ai fini del presente atto _____________;

E

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata (di seguito

denominato “Soprintendenza”) CF ………………………. con sede in ……………… (…..),

Via…………………….. n. ……., nella persona del legale rappresentante

………………………….., domiciliato ai fini del presente atto ……………..

E

Arcidiocesi di Matera-Irsina CF ………………………. con sede in ……………… (…..),

Via…………………….. n. ……., nella persona del legale rappresentante

………………………….., domiciliato ai fini del presente atto ………………

di seguito anche “Enti”(congiuntamente)

VISTI- l’art. 6 («Valorizzazione del patrimonio culturale») del d. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42,

recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6

luglio 2002, n. 137» (di seguito Codice) il quale stabilisce, al comma 1, che «la

valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette

a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori

condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte

delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa

comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del

patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la

riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati,

ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati», al comma 2,

che «la valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non

pregiudicarne le esigenze» e, infine, al comma 3, che «la Repubblica favorisce e

sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del

patrimonio culturale»;

– l’art. 9 del suddetto Codice, il quale dispone, al comma 1, che per i beni culturali di

interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre

confessioni religiose il Ministero e, per quanto di competenza, le Regioni, provvedono,

relativamente alle esigenze di culto, d’accordo con le rispettive autorità, e, al comma 2,

che si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi

dell’articolo 12 dell’Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18

febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero

dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose

diverse dalla cattolica, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione;- l’art. 10 del Codice, che definisce i beni culturali come le cose immobili e mobili

appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni

altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi

compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico,

storico, archeologico o etnoantropologico;- l’art. 30 del Codice, il quale stabilisce, al comma 1, che lo Stato, le Regioni, gli altri

enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l’obbligo di

garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza, e, al

comma 2, che i soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine

di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali

di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione

nel modo indicato dal soprintendente;- l’art. 111 del Codice, il quale stabilisce, al comma 1, che «le attività di valorizzazione

dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse,

strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse

f

inanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento

delle finalità indicate all’articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o

partecipare soggetti privati;- l’art. 112 del Codice, il quale dispone, al comma 4, che «lo Stato, le Regioni e gli altri

enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di

valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale

e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica» e, al comma 5,

che «lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali

eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono

costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare

l’elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4»;- il programma MuSST (Musei e sviluppo dei sistemi territoriali) promosso, a partire dal

2016, dal Ministero della Cultura, d’ora in poi MiC, già Ministero per i Beni e le Attività

culturali e per il Turismo, con l’obiettivo di avviare la sperimentazione di modalità di

valorizzazione integrata territoriale e di raggiungere la finalità di trasformare il

patrimonio culturale in capitale territoriale favorendo la collaborazione intersettoriale

tra soggetti pubblici e privati;- l’art. 103 del Codice, il quale stabilisce che il Ministero, le Regioni e gli altri enti

pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l’accesso agli istituti ed ai

luoghi pubblici della cultura determinando i casi di libero accesso e di ingresso gratuito,

le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo, nonché le

modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d’ingresso e di riscossione

del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati e

attraverso l’impiego di nuove tecnologie informatiche;

Documento di Consultazione- l’articolo 112 comma 9 del Codice, il quale prevede che possono essere stipulati

accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali

eventualmente competenti, le Regioni, gli altri Enti pubblici territoriali e i privati

interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla

valorizzazione di beni culturali;- il secondo comma dell’art. 134 D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale dispone che per

assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca

scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli

enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a

legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi

pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la

manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la

valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del

partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall’art. 8 del medesimo

decreto;- il D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i., recante “Istituzione del Ministero per i Beni

e le Attività Culturali”;- il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre

2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;- l’art. 6, comma 1 del D.L. 1° marzo 2021, n. 22, in virtù del quale il Ministero per i beni

e le attività culturali e per il turismo è rinominato Ministero della Cultura;- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 Marzo 2024, n. 57, recante

“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta

collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della

performance”, ed in particolare l’art. 24 comma 3 che riconosce i Musei nazionali di

Matera – Direzione Regionale Musei nazionali Basilicata quale istituto di rilevante

interesse nazionale dotato di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, contabile e

amministrativa) di livello dirigenziale non generale;- il Decreto Ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, recante “Articolazione degli uffici

dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del

Ministero della cultura”, ed in particolare gli artt. 3, 4 e 5 che disciplinano le

competenze rispettivamente delle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,

delle Direzioni regionali Musei nazionali e degli altri istituti dotati di autonomia speciale;- il Decreto del Direttore generale Musei n. 935 del 05 novembre 2024, registrato il

05/11/2024 con il prot. N. MIC|MIC_MN-MT|05/11/2024|0004981-A;

il

Decreto Ministeriale n. 53 del 9 febbraio 2024 “Organizzazione e

funzionamento dei Musei statali” il quale ha stabilito che il Museo nazionale di Matera,

istituito come Museo dotato di autonomia speciale, con il DPCM 2 dicembre 2019, n.

169, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 16 del 21 gennaio 2020, ha

cambiato denominazione assumendo la dicitura di “Musei nazionali di Matera”;- il Decreto Ministeriale 25 settembre 2024, n. 299 recante “Modifiche al decreto

ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei

statali” che ha elencato, tra gli Uffici di livello dirigenziale non generale, i Musei

nazionali di Matera – Direzione regionale Musei nazionali Basilicata;- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare

l’articolo 15, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere

tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse

comune;- il Decreto del Ministro per i Beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507

recante norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie,

scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato il quale prevede all’art. 2

comma 7 che “Il Ministero può stipulare, a livello centrale o territoriale, accordi con

soggetti pubblici o privati per l’abbinamento dei biglietti di ingresso agli istituti e

luoghi di cui all’articolo 1, comma 1, con l’accesso ad altri siti culturali ovvero con

la fruizione di attività anche non espositive”;- il D.M. n. 113 del 21 febbraio 2018 che definisce l’“Adozione dei livelli minimi uniformi

di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del

Sistema Museale Nazionale”;- la L. 1° ottobre 2020 n. 133 recante la «ratifica ed esecuzione della Convenzione

quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a

Faro il 27 ottobre 2005»;

CONSIDERATO- che in attuazione della L. 1° ottobre 2020, n. 133 recante la «ratifica ed esecuzione

della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per

la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005», i Musei nazionali di Matera – Direzione

Regionale Musei nazionali Basilicata intendono promuovere un approccio integrato da

parte delle istituzioni pubbliche in tutti i settori e a tutti i livelli e sviluppare un’azione

congiunta

tra

autorità

pubbliche,

esperti, proprietari, investitori, imprese,

organizzazioni non governative e società civile nonché incoraggiare iniziative

volontarie che integrino i ruoli delle autorità pubbliche con organizzazioni interessate

alla conservazione del patrimonio culturale pubblico;- che è nelle finalità dell’Istituto e della Soprintendenza dare corso alla promozione di

forme di collaborazione con altre istituzioni, pubbliche o private, esistenti sul territorio,

attive nel settore dell’arte e dei beni culturali, che condividano il comune interessa alla

valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e alla diffusione della conoscenza dello

stesso in forma più ampia possibile;- che l’Istituto ha il compito di promuovere accordi e convenzioni con le Istituzioni volte

a valorizzare il patrimonio e ad incrementare il numero di visitatori nelle proprie sedi;- che gli enti sottoscrittori del presente accordo sono interessati ad una collaborazione

f

inalizzata alla realizzazione di attività di tutela, valorizzazione dei beni culturali e

crescita territoriale;- che tali iniziative promuovono la conoscenza del territorio e delle sue valenze culturali

attraverso iniziative che possono rivelarsi idonee, se oggetto di specifici accordi ed in

un’ottica sinergica, alla valorizzazione dei beni culturali della città di Matera;- che lo Statuto ICOM (International Council of Museum) definisce il museo come

un’istituzione permanente senza scopo di lucro e al servizio della società, che effettua

ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio materiale e

immateriale. Aperti al pubblico, accessibili e inclusivi, i musei promuovono la diversità e

la sostenibilità. Operano e comunicano eticamente e professionalmente e con la

partecipazione delle comunità, offrendo esperienze diversificate per l’educazione, il

piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze;- che gli Enti hanno manifestato la volontà e la disponibilità di collaborare attivamente

alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, essendo inoltre proprietari

dei seguenti beni:

……………………………….

e volendo integrare l’offerta culturale di questi …………….. con quella dei Musei

nazionali di Matera – Direzione Regionale Musei nazionali Basilicata, anche attraverso

specifici progetti di valorizzazione e fruizione diffusa di tutta l’area;- che, in alcuni casi, risultano già attivi accordi tra le Parti per la gestione concordata di

singoli beni culturali di propria competenza e/o proprietà, come, ad esempio, Palazzo

Lanfranchi, immobile di proprietà comunale, oggetto di un accordo di comodato d’uso

tra i Musei nazionali di Matera e il Comune di Matera, e l’adiacente Chiesa del Carmine,

di proprietà ecclesiastica, oggetto di un accordo di comodato d’uso tra i Musei nazionali

di Matera e l’Arcidiocesi di Matera-Irsina; – che è interesse dei Musei predisporre tutte le azioni volte a valorizzare e rendere

fruibile i suddetti beni, in particolar modo quelle di competenza territoriale della

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, custodite presso i

propri depositi;- che i Musei nazionali di Matera si fanno promotori della volontà di realizzare una rete

di musei sul territorio cittadino di Matera per una gestione sinergica tra spazi espositivi

di competenza statale, comunale ed ecclesiastica;- che tali iniziative promuovono la conoscenza del territorio materano e delle sue

valenze culturali, accrescendone la capacità attrattiva turistica e che possono rivelarsi

idonee, se oggetto di specifici accordi e in un’ottica sinergica, alla valorizzazione del

patrimonio storico-artistico tutto della Regione Basilicata;- che un’efficace attività di tutela, conservazione e valorizzazione richiede che i beni

culturali siano fruibili e che le strategie e le attività siano integrate sia dal punto di vista

soggettivo (rafforzando la collaborazione fra gli enti pubblici e fra questi e gli attori

privati), che oggettivo (attraverso una valorizzazione sistemica dei beni culturali,

tangibili e intangibili, in rapporto con il patrimonio paesaggistico e ambientale di un

territorio); – che i Musei nazionali di Matera, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio

della Basilicata, il Comune di Matera e l’Arcidiocesi di Matera-Irsina sono interessati a

una collaborazione finalizzata alla realizzazione di attività di valorizzazione d’interesse

comune, co-gestite di comune accordo, congiuntamente a quelle di tutela delle opere,

nonché a iniziative di promozione turistica e crescita del territorio lucano regionale; – che è intenzione degli enti sottoscrittori dell’accordo di sviluppare una fattiva

collaborazione, senza che essa sia però lesiva dell’autonomia organizzava e decisionale

dei rispettivi organi, e dei vincoli statutari e regolamentari degli Enti coinvolti;

Le Parti, come sopra costituite,

convengono e stipulano il presente Accordo:

Art. 1

(Premesse)

1.

1.

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

(Finalità)

In conformità alle premesse, il presente Accordo è finalizzato, con riferimento al

patrimonio culturale della città di Matera, a:

a) valorizzare e rafforzare la funzione pubblica del patrimonio culturale;

b) assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio

culturale, ai sensi dell’articolo 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

c) incentivare l’attrattività del territorio con il miglioramento della dotazione e della

qualità dei servizi offerti ai cittadini;

d) incrementare la partecipazione culturale conformemente alla Convenzione quadro

del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società, cosiddetta

Convenzione di Faro, attraverso la costituzione di una comunità di persone e di soggetti

che attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, nel

quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future;

e) valorizzare il patrimonio culturale, turistico e ambientale in un’ottica di

valorizzazione condivisa di tutte le realtà che rappresentano e promuovono l’identità

del territorio.

Art. 3

(Oggetto)

1. Obiettivo del presente accordo è la definizione di una comune strategia tra enti

pubblici, anche territoriali, e circoscrizione ecclesiastica per la realizzazione di attività di

valorizzazione

relative

al

patrimonio

archeologico,

storico-artistico

e

demoetnoantropologico della città di Matera, costituito dai beni culturali di competenza

statale, comunale ed ecclesiastica, all’interno di una comune strategia di sviluppo

locale su base culturale che prevede anche la possibilità di gestione in forma comune

degli spazi espositivi di competenza delle singole Parti.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si possono citare tra le attività: esposizioni

temporanee organizzate con un unico coordinamento all’interno degli spazi espositivi di

competenza dei singoli Enti; organizzazione di seminari e convegni congiunti sui beni

culturali oggetto dell’accordo; promozione, redazione e pubblicazione di studi e ricerche

riguardanti i beni culturali oggetto dell’accordo; progetti scientifici congiunti per il

riallestimento degli spazi espositivi; eventi culturali tematici; percorsi culturali con

particolare attenzione alle produzioni tipiche locali; attività di comunicazione congiunta

delle singole iniziative; bigliettazione integrata per la fruizione degli spazi espositivi di

competenza delle singole parti.

2. Il presente accordo concerne i seguenti beni immobili:

…., – il ……………………………………..………….., individuato catastalmente con foglio di

mappa

particella…..,

………………………………….

sub.

…..del

……………………………..sito

Art. 4

(Obiettivi strategici di valorizzazione)

1. Il presente Accordo viene stipulato, coerentemente con le previsioni di cui all’art. 112

comma 4 del Codice dei beni culturali, nell’ambito degli interessi istituzionali degli Enti

partecipanti ed ha come obiettivo la realizzazione di una forma coordinata di

collaborazione mirata alla valorizzazione del patrimonio culturale della città di Matera.

2. Le Parti concordano sulla opportunità di elaborare un piano strategico di sviluppo

culturale per l’attuazione delle finalità di cui all’art. 2.

3. Obiettivi del Piano strategico di Sviluppo culturale sono:- favorire l’accesso al sistema museale Materano, contribuendo a migliorarne la

fruizione e valorizzazione in forma unitaria, nonché procurare benefici al circuito

culturale e turistico;- definire modalità stabili di coordinamento e raccordo delle rispettive programmazioni

in campo culturale nella città di Matera, nonché individuare azioni e interventi da

attuarsi congiuntamente anche attraverso il concorso di soggetti privati;- innalzare gli standard delle competenze e dei servizi al pubblico per il possesso dei

requisiti minimi previsti dai Livelli Uniformi di Qualità definiti dal Decreto Ministeriale

del 21 febbraio 2018 n. 113;- dare attuazione a una strategia di rete che incrementi la fruizione delle risorse

culturali del territorio e che consenta la strutturazione di un sistema unitario e

completo;- costruire un’immagine coerente di tutta la rete integrata dal punto di vista della

comunicazione;

4. Il piano strategico viene aggiornato su base annuale e contiene l’elenco delle

iniziative previste, il cronoprogramma di massima per la loro realizzazione e

l’individuazione delle risorse necessarie da determinarsi in relazione ad ogni singola

iniziativa. Detto piano sarà predisposto entro il 31 marzo di ogni anno.

5. Le diverse attività saranno oggetto di uno o più accordi attuativi che conterranno la

descrizione delle azioni specifiche in cui si sostanzierà la collaborazione e gli impegni

assunti da ciascuna delle Parti in relazione all’azione in oggetto. In particolare, gli

accordi attuativi potranno riguardare anche opere appartenenti ai Musei nazionali di

Matera. Le Parti concordano fin da ora che negli accordi specifici di cui sopra potranno

essere coinvolti anche soggetti terzi, pubblici e/o privati, a seconda della natura e delle

f

inalità di ciascun accordo, nel rispetto della normativa di settore.

5. Per il perseguimento degli obiettivi strategici le parti potranno:- definire protocolli attuativi o integrativi del presente accordo;- acquisire strumenti, risorse e assetti organizzativi per favorire la promozione e la

valorizzazione condivisa dei musei e degli istituti culturali nella città di Matera;- attivare collaborazioni con altri istituti, enti e università nel campo della ricerca, della

conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico-artistico presente nel territorio

regionale, nazionale ed internazionale;- promuovere azioni che favoriscano l’accessibilità dei musei, la partecipazione

culturale e l’inclusione di tutti i cittadini, di tutte le categorie in particolar modo di

soggetti fragili o diversamente abili;- potenziare lo sviluppo del percorso turistico-culturale integrato dell’ambito territoriale

di riferimento promuovendo programmi di sviluppo turistico e culturale anche

attraverso forme di integrazione con il sistema turistico regionale;- coinvolgere, nel processo di valorizzazione concordato, secondo principi di

sussidiarietà orizzontale soggetti, pubblici e privati, capaci di apportare contributi di

esperienza, di collaborazione, di sinergie operative e di risorse economiche

prevedendo, anche azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni

liberali e sponsorizzazioni.

Art. 5

(Impegni delle Parti)

1. Le parti si impegnano a:- elaborare il piano strategico di sviluppo culturale di cui all’art. 4;- definire un sistema tariffario integrato per l’accesso al sistema museale della città di

Matera;- favorire la collaborazione, tra i musei aderenti, attraverso incontri periodici, centrati di

volta in volta su temi specifici, tecnici, gestionali e organizzativi; – elaborare progetti condivisi per accedere a finanziamenti sia pubblici che privati; – promuovere attività di fundraising e di sollecitazione del mecenatismo culturale;- promuovere ed attuare ogni utile iniziativa di carattere culturale, sociale, turistica ed

economica, che rientri nelle finalità dei Musei in modo da favorire al massimo la

fruizione e la partecipazione da parte dei cittadini e dei visitatori e nel contempo

favorire processi di sviluppo locale e di coesione territoriale;- individuare eventuali partner privati attraverso gli strumenti di collaborazione

pubblico-privato contenuti nel Codice dei Contratti pubblici (art. 134 comma 2 del D.

Lgs 36/2023) e nel Codice del Terzo Settore (artt. 55 e 89 d. Lgs 117/2017) finalizzati

alla valorizzazione del patrimonio culturale;- definire una programmazione comune in campo culturale nella città di Matera, nonché

individuare azioni e interventi da attuarsi congiuntamente anche attraverso il concorso

di soggetti privati;

Art. 6

(Cabina di regia)

1. Le attività di definizione e monitoraggio dei programmi e degli accordi di cui all’art. 4

saranno curate da una Cabina di regia composto dal Direttore dei Musei Nazionali di

Matera – Direzione Regionale Musei nazionali della Basilicata, dal Soprintendente

Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, dal Sindaco di Matera, da S.E.

Rev.ma l’Arcivescovo di Matera-Irsina, e da due referenti per ciascuna delle Parti da essi

nominati.

2. La cabina di regia:

a) elabora il piano strategico di sviluppo culturale nel rispetto degli indirizzi dei

rispettivi organi di vertice;

b) definisce i metodi e gli strumenti dei percorsi attuativi di valorizzazione territoriale;

c) propone e sostiene azioni e attività congiunte in coerenza con il programma

culturale;

g) agevola la conclusione di accordi attuativi tra le parti per la tempestiva realizzazione

degli interventi;

h) definisce modelli e metodi dei percorsi attuativi di valorizzazione territoriale;

i) monitora l’attuazione dell’accordo e ne propone l’aggiornamento periodico.

2. La Cabina di regia si riunirà con cadenza almeno trimestrale e vigilerà sulla concreta

attuazione dell’accordo. Il Direttore, il Soprintendente, l’Arcivescovo o il Sindaco

potranno eventualmente essere efficacemente rappresentati da uno degli altri

componenti esplicitamente delegato; i verbali delle riunioni saranno acquisiti ai registri

ed al protocollo delle Parti.

3. Al fine di realizzare la valorizzazione congiunta dei luoghi culturali presenti nell’area

di Matera, la Cabina di regia, ove necessario, potrà proporre un modello di gestione di

uno o più beni tra quelli elencati in premessa, da sottoporre all’approvazione di tutti i

f

irmatari con accordo sottoscritto tra le Parti, che contempli anche il ricorso a modalità

di gestione indiretta, con il coinvolgimento di partner privati selezionati con procedure

di evidenza pubblica.

4. Ai fini della semplificazione dell’attività amministrativa, le amministrazioni pubbliche

coinvolte nel presente accordo, laddove necessario, si impegnano ad attivare, con le

modalità previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 241/90, e in conformità con

quanto disposto dall’art. 25 del Codice, apposita conferenza dei servizi.

5. La partecipazione alla cabina di regia non dà titolo a compenso, gettoni, indennità o

rimborsi di alcun tipo.

Art. 7

(Durata dell’accordo)

1. Il presente Accordo ha la durata di anni …………………….. e produce i suoi effetti a

decorrere dalla data della sua sottoscrizione e può essere modificato e/o prorogato da

parte dei soggetti sottoscrittori a seguito di sopravvenienze di fatto e di diritto.

Art. 8

(Compiti dei singoli enti)

1. Ciascun Ente, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, provvede

autonomamente alla gestione dei luoghi afferenti alla propria sfera di competenza.

Art. 9

(Comunicazione pubblica)

1. Le attività decise nell’ambito del presente accordo saranno promosse e comunicate

dalle parti utilizzando tutti gli strumenti individuati come opportuni sia separatamente

ed eventualmente, attraverso iniziative mirate di comunicazione da concordare caso

per caso tra le parti, e ai successi atti attuativi del presente accordo.

Art. 10

(Controversie)

1. Per tutte le controversie che potessero insorgere in merito al presente accordo che

non sia possibile definire in via amichevole, sarà competente il foro di Matera.

Art. 11

(Dati Personali)

1. Nell’ambito del presente contratto e per l’esecuzione delle attività ad esso inerenti,

ciascuna parte può entrare in possesso e conseguentemente trattare dati personali

relativi all’altra parte. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di

protezione dei dati personali, di seguito “Codice”), come aggiornato ai sensi del

regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo, le parti si

impegnano a trattare tali dati secondo principi di correttezza, liceità e pertinenza, nel

pieno rispetto delle disposizioni e adempimenti previsti dal Codice, con particolare

riguardo a quanto disposto in tema di misure minime di sicurezza.

Art. 12

(Disposizioni finali)

1. Le parti si impegnano a ricercare adeguate forme di partecipazione e

coinvolgimento, oltre che dei soggetti sottoscrittori del presente accordo, anche di

ulteriori soggetti pubblici e privati, attivi sul territorio, in conformità alle finalità

istituzionali di valorizzazione di cui al presente accordo e nel rispetto delle condizioni

previste dalla normativa vigente.

2. Le parti si impegnano altresì a verificare se esistono le condizioni per estendere al

patrimonio archeologico, storico e antropologico dei Comuni delle aree territoriali

circostanti nonché di Fondazioni ed enti, le finalità, gli obiettivi e gli strumenti del

presente accordo di valorizzazione.

3. Il presente Accordo è sottoscritto in formato elettronico con firma digitale, non

comporta oneri finanziari a carico delle Amministrazioni contraenti e sarà registrato

solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della Parte

che ne richiederà la registrazione. La validazione dello stesso è effettuata con la

semplice apposizione delle firme digitali dei designati. Il presente atto è, inoltre, esente

da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 Tab. All. B del D.P.R. 26 ottobre 1982, n. 642.

4. Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi

vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai

rapporti tra i sottoscrittori si applicano le disposizioni del Codice Civile in quanto

compatibili.

5. Eventuali modifiche o integrazioni del presente accordo che si rendessero necessarie

saranno concordate in forma scritta tra le parti.

6. I soggetti interessati provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente

accordo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti

previsti si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente.

LUOGO

DATA

Letto, firmato e sottoscritto ………………..

CITTA’ DI MATERA

Matera

Parere di regolarità tecnica

per la Proposta di Delibera N° 270/2025 del 15/05/2025

OGGETTO: Accordo di valorizzazione integrata del patrimonio culturale di Matera (art.

112 del D.lgs. n. 42/2004)

Il Dirigente del SETTORE PATRIMONIO, IMMOBILI, CULTURA TURISMO E CINEMA a norma

degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012,

convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:–

Note:

esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza

dell’azione amministrativa

attesta che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente

f

irmatario

Matera, 15/05/2025

Il Dirigente del

SETTORE PATRIMONIO, IMMOBILI, CULTURA

TURISMO E CINEMA

GIULIA MANCINO

Letto, confermato e sottoscritto.

Commissario Straordinario

RAFFAELE RUBERTO

Segretario Generale

FRANCESCA BASTA

