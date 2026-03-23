Compro oro, vigilanza,sale giochi…4 denunce e 1 licenza revocata da Polizia di Stato

Violazioni normative, forme di illegalità che possono carpire la buona fede della clientela o consentire a minore di accedere ad attività non consentite hanno caratterizzato l’attività della Polizia Amministrativa della Polizia di Stato della Questura di Matera.E l’azione di controllo ha consentito di effettuare nove controlli,in diverse tipologie commerciali e dei servizi, con una licenza revocata nel settore del commercio di preziosi e a quattro denunce con sanzioni amministrative. Tra le attività controllate quelle su sale di video lottery terminal e sale di intrattenimento.



QUESTURA DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

La Polizia di Stato di Matera effettua controlli ad ampio raggio su pubblici esercizi.

9 verifiche, 4 denunce e una licenza revocata

La Polizia di Stato di Matera, nel corso di una mirata attività svolta dalla Squadra di Polizia Amministrativa, ha effettuato 9 controlli amministrativi nei settori della raccolta scommesse e delle sale Video Lottery Terminal, del commercio di oggetti preziosi, dei pubblici esercizi di somministrazione, dei circoli privati, degli istituti di vigilanza e delle guardie particolari giurate.



Nei pubblici esercizi, gli accertamenti hanno riguardato la corrispondenza tra le attività svolte e quelle autorizzate in licenza, con particolare riferimento a ballo, musica dal vivo, tutela della quiete pubblica e divieto di vendita di alcolici ai minori di 18 anni. Al termine dei controlli, sono stati elevati verbali di accertamento e contestazione di violazioni amministrative, con procedimenti ancora in corso.

Verifiche specifiche hanno interessato anche gli esercizi di commercio di oggetti preziosi, per controllare la regolarità dell’attività e la corretta tenuta dei registri delle operazioni giornaliere. All’esito degli accertamenti è stata revocata una licenza commerciale per violazione della normativa di settore.

Sul fronte del contrasto alla vigilanza privata abusiva, l’attività ha portato alla segnalazione di quattro persone all’Autorità Giudiziaria per esercizio dell’attività in assenza delle necessarie autorizzazioni.

Ulteriori controlli sono stati eseguiti presso istituti di vigilanza, anche in provincia, per verificare il comportamento delle guardie particolari giurate, la regolarità delle autorizzazioni e l’uso dei mezzi e dei materiali in dotazione.

Nelle attività di raccolta scommesse e nelle sale con apparecchi VLT, i controlli hanno, infine, riguardato il rispetto delle prescrizioni di licenza e la prevenzione dell’accesso al gioco da parte dei minori.