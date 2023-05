Completati gli organismi del Comitato Provinciale ANPI di Matera

“Dopo il congresso costitutivo dell’ANPI provinciale di Matera, svoltosi il 15 aprile scorso e in cui furono eletti/e i/le componenti del Comitato Provinciale che a loro volta, riunitisi a margine del consesso, elessero con voto palese ed unanime la Presidente Carmela La Padula, lo scorso 19 maggio si è proceduto al completamento degli organismi statutari e funzionali alle attività in programma.” E’ quanto si legge in una nota in cui si specifica che: “Con voti unanimi: Vice Presidente Vicario è stato eletto Filippo Mele, mentre la Segreteria sarà composta, oltre che dalla Presidente e dal Vice Presidente, da Maria Lucia Summa, Giuseppe Melillo e Giuseppe Chiarillo; il Comitato dei Garanti, infine, sarà composto da Angelo Bianchi, Saverio Petruzzellis e Maddalena Labollita.

Obiettivo del Comitato provinciale è quello di promuovere una campagna di adesioni mediante iniziative sul territorio per intensificare il tesseramento 2023 tra cui la convocazione dei congressi costitutivi di tre Sezioni intercomunali: Matera, Metapontino e Collina materana.

Larga parte della riunione del Comitato provinciale è stata dedicata agli eventi in cantiere in vista dell’80° anniversario dell’insurrezione popolare contro il nazi-fascismo, avvenuta nella città di Matera il 21 settembre 1943. La presidente La Padula ha riferito sulle iniziative che l’ANPI e lo SPI CGIL, con il patrocinio delle istituzioni locali, intendono realizzare per valorizzare tale evento all’interno delle più ampie celebrazioni dell’80° anniversario dell’inizio della Resistenza al nazifascismo. Iniziative che intendono porre all’attenzione, soprattutto delle giovani generazioni, l’antifascismo come valore fondante contro le discriminazioni di ieri e di oggi, per un mondo di pace, il cui programma è in via di definizione.”

