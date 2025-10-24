Completati gli interventi di manutenzione al Cimitero comunale di Ferrandina

L’Amministrazione Comunale di Ferrandina annuncia con soddisfazione il completamento degli interventi di manutenzione del manto stradale nei percorsi interni al cimitero comunale.

I lavori, fortemente voluti per garantire maggiore sicurezza, accessibilità e decoro in un luogo tanto caro alla comunità, sono stati realizzati grazie a un investimento complessivo di 170.000 euro, stanziati con deliberazione di Giunta n. 162 del 7 ottobre 2025.

L’intervento ha riguardato il rifacimento e la messa in sicurezza dei tracciati pedonali e carrabili interni, con l’obiettivo di eliminare dislivelli, buche e criticità che ostacolavano la fruizione del sito, soprattutto da parte di persone anziane o con mobilità ridotta.

Altri interventi quali sfascio erba e pulizia generale si sta effettuando già da qualche giorno con personale comunale.

«Restituire dignità e decoro a uno spazio di memoria collettiva come il cimitero è un atto di rispetto verso la nostra Comunità e le sue radici- ha dichiarato il sindaco Carmine Lisanti- Ringrazio gli uffici tecnici e amministrativi per la tempestività e l’efficienza con cui hanno portato a termine l’intervento».

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.