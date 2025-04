Completata la elezione del Consiglio regionale dell’OdG di Basilicata

Dopo una lunga e logorante maratona (partita con la prima convocazione del 12 e 13 marzo con voto telematico e 16 in presenza, quindi una seconda del 19 e 20 marzo con voto telematico e il 23 in presenza, infine, quest’ultima del 2 e 3 aprile in modalità telematica e domenica 6 ancora in presenza) si è completato il percorso elettorale che ha portato alla scelta dei nove componenti del Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti di Basilicata. Chi ha deciso di partecipare al voto (tra i 213 iscritti all’Albo dei Professionisti e i 721 iscritti all’Albo dei Pubblicisti aventi diritto) ha scelto di riconfermare gli uscenti: Sissi Ruggi, Antonella Inciso, Mario Restaino, Emilio Paolo Oliva (per i Professionisti) e Maristella Montano, Vito Bubbico (per i Pubblicisti); oltre le new entry: Leo Amato, Donato Pace (per i Professionisti) e Giovanni Martemucci (per i Pubblicisti). Nella tornata elettorale sono stati eletti anche i tre componenti del Collegio dei revisori dei conti: Carmela Cosentino, Eugenio Montesano (per i Professionisti) e Antonio Corbo (per i Pubblicisti). Inoltre, gli iscritti all’OdG di Basilicata hanno anche scelto i propri rappresentanti nel Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti che ha visto la riconferma di Oreste Lo Pomo (Professionisti) e di Margherita Agata (Pubblicisti). Nei prossimi giorni verrà convocata la prima riunione dell’organismo che dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalle norme, in primis, la noma del presidente e del vice presidente. A tutti l’augurio di buon lavoro da parte di Giornalemio.it.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.