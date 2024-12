Commozione e gratitudine per il sacrificio dei Vigili del Fuoco

Una corona di alloro, il silenzio d’ordinanza, la benedizione dell’Arcivescovo e quel drappo rosso, simbolo del sangue versato sui luoghi di lavoro, che ha scoperto il monumento in tufo con il simbolo del Corpo dei Vigili del Fuoco, hanno tributato gli onori a quanti hanno dato la vita,facendo fino in fondo il proprio dovere . E l’applauso finale di cittadini, autorità, dei piccoli di una scuola hanno rafforzato stima e gratitudine per i Vigili del Fuoco nel giorno di Santa Barbara, patrona del Corpo.Quel monumento, realizzato dagli artigiani Giuseppe e Vincenzo Rizzi di Progetto Arte, è dedicato a Nicola Lasalata e Giuseppe Martino che il 17 luglio scorso hanno perso la vita tragicamente mentre erano in servizio, durante le operazioni di spegnimento di un incendio divampato in contrada Cozzuolo. E al capo servizio Giuseppe Giglio, morto il 21 giugno 2001, investito da un’auto mentre era impegnato nello spegnimento di un incendio nel comprensorio di Matera. Il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Maddalena Lisanti, nel ricordare il sacrificio dei vigili ha annunciato che è stato avviato l’iter per l’attribuzione ai vigili Lasalata e Di Martino della medaglia d’oro al valore civile, come già avvenuto per il Vigile Giglio che ha dato il nome alla caserma di via Timmari .



Parole di vicinanza e incentrate su senso del dovere e spirito di abnegazione nel difficile compito quotidiano di Protezione civile, svolto ogni giorno dai Vigili del Fuoco, ha contraddistinto gli interventi del commissario del Comune di Matera, Raffaele Ruberto, del sindaco di Nova Siri, Antonello Mele, (che ha annunciato la intitolazione di una piazza in memoria dei vigili Martino e Lasalata) il presidente della Provincia id Matera, Francesco Mancini e del prefetto di Matera, Cristina Favilli .Alla cerimonia hanno partecipato i famigliari delle vittime, autorità civili, religiose e militari che hanno seguito il consueto saggio della Festa di Santa Barbara eseguito dai vigili del fuoco delle diverse specialità.



IL BILANCIO DELL’ATTIVITA’ NELL’ANNO IN CORSO

Statistiche interventi 2024:

Nell’ultimo anno gli interventi totali del Comando di Matera (costituito da cinque sedi: Sede Centrale, Sede distaccata di Policoro, Sede distaccata di Ferrandina, Sede distaccata di Tinchi, Distaccamento Vigili Volontari di Montalbano Jonico) sono stati 4963, di cui:

n. 1.717 incendio di vegetazione, n. 543 aperture porta, n. 399 incendi generici, n. 351 alberi pericolanti, n. 171 bonifiche da insetti, n. 160 soccorsi a persona, n.109 dissesti statici, n. 119 salvataggio animali, n. 130 incidenti stradali, n. 66 fuga gas, n. 29 ricerche di persone, per citare i principali.

Le principali cause degli incidenti:

n. 2217 non potute accertare, n. 301 causa imprevista, n. 400 avverse condizioni meteo, vento forte, trombe d’aria, pioggia, n. 270 disattenzione generale, n. 193 serratura bloccata, n. 75 vetustà, n. 61 cedimento strutturale, n. 32 cause di natura elettrica.

I luoghi maggiormente colpiti:

n. 1110 appartamenti e locali, n. 798 strade extraurbane, n.588 strade e/o piazze cittadine, n. 442 campi, n. 627 zone rurali, n. 181 edifici in genere, n. 200 boschi, n. 30 scuole di ogni ordine e grado.

Sono classificate come “Schede per sostanza” (riportiamo i numeri più significativi):

n. 999 sterpaglie, n. 591 porte d’ingresso, n. 512 alberi, n. 212 autovetture, n. 246 arbusti e macchia mediterranea, n. 134 piantagioni in genere, n. 125 acqua, n. 94 fieno, paglia e simili, n. 44 gas di rete.