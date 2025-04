Commissario revochi quel Bando Destination Management Organizzazione

Quel bando per l’affidamento di un incarico volto alla creazione di una Destination Management Organization che il Commissario prefettizio della Città dei Sassi sembra voler portare avanti, con dubbio tempismo circa le opportunità connesse alla sua gestione che dovrebbe limitarsi alla ordinaria amministrazione, continua a raccogliere scarsi entusiasmi. E sono ora le associazioni di categoria che ne chiedono esplicitamente la revoca. “Le associazioni di categoria sottoscrittrici del presente comunicato, -scrivono infatti in una nota- pur apprezzando l’accelerazione impressa dal Commissario prefettizio di Matera alla pubblicazione del bando per l’affidamento di un incarico volto alla creazione di una Destination Management Organization, esprimono forti perplessità per una versione finale che non sembra aver tenuto in alcuna considerazione le osservazioni avanzate dagli operatori economici del settore durante i numerosi incontri e confronti che hanno preceduto la pubblicazione.Le presenti associazioni hanno partecipato attivamente alla redazione di un verbale dettagliato che includeva una bozza di bando, inviato tempestivamente a tutte le parti interessate per il loro esame, che però si discosta dal testo del bando pubblicato. In particolare, la nuova stesura sembra ignorare le richieste espresse e presenta modifiche rilevanti rispetto alle risultanze degli incontri tenuti con le associazioni partecipanti ai tavoli di lavoro e volte a garantire il rispetto delle specificità locali. In ragione di quanto sopra, le associazioni di categoria, nell’interesse delle comunità e delle imprese che rappresentano, auspicano la revoca del bando e l’avvio di un processo di confronto con la nuova amministrazione, in seguito alle prossime elezioni, per condividere le proposte. Si richiede, pertanto, un incontro urgente con il nuovo sindaco e le autorità competenti.” (Fiavet Campania e Basilicata, Confesercenti, Assoristoratori, Cna, Confapi, Consorzio Albergatori Matera, Associazione B&B, Confcommercio, Confindustria Basilicata)

