Comitato Santa Pelagina di Metaponto: garantire sicurezza, decoro e vivibilità per residenti e turisti.

“Una delegazione del Comitato Santa Pelagina ha incontrato, presso il Comune di Bernalda, il Sindaco Francesca Matarazzo e l’Assessore Francesco Coppola, con delega al Lido di Metaponto. Nel corso dell’incontro sono state affrontate alcune importanti criticità che interessano la Contrada Santa Pelagina di Metaponto, area caratterizzata dalla presenza di numerosi villaggi turistici e campeggi.” E’ quanto riportato in una nota diffusa dello stesso comitato in cui si specifica che “In particolare, l’attenzione si è concentrata su temi prioritari quali la sicurezza stradale, la bonifica del canale adiacente alla viabilità e la necessità di una disinfestazione puntuale e tempestiva.” E si da atto che “Il confronto si è svolto in un clima di collaborazione e ha fatto emergere la disponibilità dell’Amministrazione comunale ad attivarsi per la risoluzione delle problematiche segnalate. In tal senso, si auspica anche un coinvolgimento concreto e operativo del Consorzio di Bonifica, il cui ruolo risulta fondamentale per alcuni degli interventi richiesti.” Inoltre “Considerato l’approssimarsi della stagione estiva, periodo in cui l’area registra una significativa presenza turistica” si “sottolinea l’urgenza di un’accelerazione nelle azioni da intraprendere, confidando in interventi rapidi ed efficaci da parte delle istituzioni competenti.” Assicurando, infine, che il sodalizio “continuerà a monitorare la situazione, mantenendo un dialogo costante con gli enti preposti, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, decoro e vivibilità per residenti e turisti.”

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