Comitato referendum vitalizi consiglieri regionali Basilicata stigmatizza il mancato riscontro su iter referendario

“A distanza di una settimana dall’invio, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, del quesito referendario per l’abrogazione degli art. 16 e 17 della Legge regionale 30 dicembre 2025, n. 57, non abbiamo ricevuto alcun riscontro sull’avvio dell’iter referendario.” E’ quanto lamenta il “Comitato referendum vitalizi” in una nota che così prosegue “Al di là del battage mediatico – con gli interventi del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale e dei singoli consiglieri regionali – tutto ripiegato su sottili distinguo tra vitalizi, indennità differita e sistema contributivo, continuiamo a registrare da parte del massimo organo di rappresentanza della nostra comunità regionale un comportamento poco incline al rapporto con i cittadini che dovrebbe rappresentare. L’assenza di una risposta istituzionale sull’ammissibilità del quesito rischia di diventare un modo per confinare la discussione nell’alveo meramente politico, escludendo di fatto quella spinta alla partecipazione democratica che si è ampiamente palesata in questi giorni, mossa da un senso di indignazione di cui si è fatto carico il Comitato promotore del referendum abrogativo. Ci aspettiamo, dunque, una celere risposta alla PEC inviata sull’avvio del procedimento referendario; l’assenza di una disciplina attuativa dell’art 17 dello Statuto regionale, sia di un regolamento che della procedura amministrativa da seguire, è, infatti, surrogata dalla legge regionale 21 maggio 1980, n. 40, adottata per dare attuazione all’istituto, all’epoca previsto dall’art. 68 del vecchio Statuto regionale, e tuttora vigente.

L’istituto referendario non è stato, infatti, abolito con il nuovo Statuto regionale. È stato solo riformato con l’introduzione di previsioni ulteriori, come la devoluzione del giudizio di ammissibilità del quesito alla Consulta per le garanzie statutarie. Diversamente opinando, si finirebbe col sancire la subordinazione dei diritti di partecipazione democratica all’arbitrio del legislatore regionale.

Non discuteremmo di tutto ciò se, oltre un anno e mezzo fa,si fosse dato corso alle nostre richieste in materia di regolamenti di esecuzione dello Statuto regionale. Una questione che avevamo già posto quando, nel 2024, i consiglieri regionali approvarono l’aumento dei fondi per i gruppi consiliari con la legge n. 23/2024, successivamente censurata dalla Corte dei Conti. Attendiamo che la segreteria dell’Ufficio di presidenza ci convochi per dare corso all’avvio formale del referendum abrogativo degli art. 16 e 17 della legge 57 del 30 dicembre 2025. Se poi davvero ci dovesse essere un ripensamento complessivo e non ambiguo con la conseguente cancellazione degli articoli di legge riguardanti i vitalizi non potremmo che prenderne atto con soddisfazione. Resterà in ogni caso forte il sentimento di disapprovazione per gli atti di una politica pronta a difendere i propri interessi e incapace di tutelare i diritti, di creare condizioni di crescita socio-economica e di promuovere la giustizia sociale.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.