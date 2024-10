Comitato Basentana 407 e tavolo verde non mollano e scrivono al Prefetto

Il problema c’era e resta con tutta quella situazione di disagio oggettivo, che agricoltori e cittadini, hanno segnalato e denunciato da tempo circa le limitazione di accesso alla ”Basentana” coincisi con i lavori di messa in sicurezza dell’arteria e il posizionamento dei ”jersey” nelle due province. Il Comitato Basentana 407 e il Tavolo Verde Puglia e Basilicata, dopo che l’Anas ha deciso di chiudere i tratti di strada ai km 84 e 79, hanno scritto al Prefetto di Matera e ad altri istituzioni affinchè il diritto a lavorare venga garantito. Ma finora nonostante i sopralluoghi di amministratori regionali, le diffide del sindaco di Pisticci la situazione non cambia. La pazienza ha un limite…Servono buon senso e rispetto per i cittadini



COMUNICATO STAMPA

Il comitato Basentana 407 e tavolo verde Puglia e Basilicata riunitisi il 29/10/2024 nella sede L’Alba a Pisticci Scalo in seguito ai gravissimi fatti che si sono verificati il giorno 28/10/2024 alle ore 17:00 circa sul tratto Metaponto-Potenza della Basentana ai km 84 e 79 dei quali la stampa ne ha dato ampia diffusione, i comitati puntualizzano che arbitrariamente e senza alcun preavviso , ANAS ha bloccato gli accessi poderali impedendo di fatto ai frontisti di raggiungere le proprie abitazioni e aziende arrecando loro notevoli danni materiali e morali. Puntualizzano altresì che ANAS non si sa con quali coperture perseveri con atti a ledere i diritti di chi in quell’area lavora per sé e per la comunità. Il presente che si invia agli organi di stampa, all’amministrazione comunale, alla Prefettura e a tutti i livelli istituzionali deputati a garantire i diritti dei singoli cittadini, vuol essere l’ennesimo grido d’allarme con l’auspicio che ognuno per le proprie competenze, possa in tempi stretti intervenire e rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono la vera messa in sicurezza nn solo degli automobilisti che percorrono la importante arteria stradale, ma anche e soprattutto per chi in quell’area svolge attività d’impresa non solo per fini privati ma anche di interesse sociale. I comitati nel condannare i fatti accaduti invitano formalmente il Sindaco del Comune di Pisticci ad accogliere così come si conviene, la Commissione Parlamentare in seduta pubblica e fornirle tutte le necessarie informazioni affinché possa avere piena contezza del mancato rispetto da parte di ANAS o da chi per lei della delibera comunale a suo tempo votata all’unanimità e corredata anche di proposte progettuali nel rispetto delle norme nazionali ed europee in materia stradale e al contempo declinano ogni responsabilità per fatti che potrebbero ledere l’incolumità dei singoli cittadini derivanti dalle inadempienze della Pubblica Amministrazione.

Per il Comitato Basentana 407

Arnone Maria Antonietta

Per tavolo verde Puglia e Basilicata

Prof. F. M. Malvasi