Comitato Altamura per la pace : “La Palestina deve poter Vivere”

Gli appelli si susseguono ma il massacro di civili nella striscia di Gaza continua. E i bambini spaventati, feriti, alla fame sono l’emblema degli eccessi di una guerra che, aldilà della reazione all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 contro giovani israeliani e coloni, trucidati e rapiti, sta andando oltre ogni previsione con il convolgimento di altri Paesi e su fronti prossimi a quella zona ”calda” da sempre del Pianeta. I Palestinesi hanno diritto a Vivere in un loro Stato , già previsto dalla risoluzione dell’Onu del 1947. Ma finora solo guerre e distruzioni. Il comitato Altamura per la pace, questa sera, si confronterà con quanti hanno a cuore le sorti della Pace e del futuro della Palestina.



𝐕𝐈𝐕𝐄𝐑𝐄 𝐈𝐍 𝐏𝐀𝐋𝐄𝐒𝐓𝐈𝐍𝐀: 𝐈𝐍𝐕𝐈𝐓𝐎 𝐀𝐃 𝐔𝐍𝐀 𝐑𝐈𝐅𝐋𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄

Alla luce del massacro di civili che si sta compiendo nei territori Palestinesi, in cui anche molti bambini stanno perdendo la vita, crimini di guerra che non rispettano il diritto internazionale, il Comitato Altamura per la Pace organizza un evento di informazione per comprendere le cause che fomentano un conflitto che va avanti da decenni.

Con la volontà di condannare ogni forma di violenza e aggressione, l’incontro si prefigge di dare voce alla comunità palestinese, in segno di solidarietà al suo popolo, che da anni vive in condizioni di occupazione e di sopruso.

La Palestina rivendica i propri diritti ad esistere come qualsiasi altro Stato, con le proprie tradizioni, usanze e religione. Senza Giustizia non ci sarà mai Pace.

Molti paesi del mondo, compresa l’Italia, si rendono responsabili della guerra astenendosi dalla richiesta del cessate il fuoco immediato sulla Striscia di Gaza, inviando armi e sospendendo il finanziamento all’Unrwa, agenzia dell’Onu per il soccorso dei profughi palestinesi.

Il Comitato invita tutta la cittadinanza, i rappresentanti dell’amministrazione e i rappresentanti religiosi, ad un incontro pubblico di informazione e riflessione sul tema della Pace e della Giustizia.

VIVERE IN PALESTINA, il giorno 3 Febbraio alle ore 17 presso la sala consiliare del Comune di Altamura. Coordina la serata Lello Rella della Comitato ”Altamura per la pace”

