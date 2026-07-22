Comitato Agna spazientito. Sindaco, quando cominciano interventi nel rione?

Domanda di rito di quanti in campagna elettorale prima e poi con una interlocuzione che ha cambiato poco o nulla sulle richieste avanzate dai residenti del quartiere Agna Le Piane su vari temi: dalle opere pubbliche all’arredo urbano ai servizi. Il tutto e subito non è possibile concretizzarlo, ma se non si comincia a programmare si resta al palo. E il direttivo di quell’associazione di cittadini( i comitati non sono ancora riconosciuti nello Statuto comunale) premono perché non salti anche questa estate. Loro non sono in vacanza.In questo periodo il Comune è a ranghi ridotti… Sopralluoghi, piccoli interventi? Chissà.



IL COMUNICATO STAMPA

“AGNA E AGNA LE PIANE NON POSSONO PIÙ ASPETTARE

Il Comitato di Quartiere “non va in vacanza” attende risposte .

Il Comitato di Quartiere di Agna – Agna Le Piane ritiene non più rinviabile richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e dell’Amministrazione Comunale sulle condizioni in cui versano i quartieri e, soprattutto, sulla persistente assenza di risposte da parte dell’Assessorato ai Lavori Pubblici.

Da oltre un anno il Comitato continua a segnalare criticità, avanzare proposte e richiedere interventi finalizzati esclusivamente a migliorare la qualità della vita dei residenti. Ad oggi, tuttavia, le richieste formulate sono rimaste prive di riscontri concreti.

Le condizioni del quartiere di Agna Le Piane sono sotto gli occhi di tutti: strade dissestate, marciapiedi deteriorati, aree verdi completamente abbandonate che necessitano di interventi di manutenzione, una viabilità sempre più critica e una segnaletica orizzontale ormai quasi completamente scomparsa, con attraversamenti pedonali che mettono quotidianamente a rischio la sicurezza di cittadini, anziani, persone con disabilità e bambini. È una situazione che non riguarda soltanto il decoro urbano, ma investe direttamente la sicurezza e la vivibilità di un quartiere che merita maggiore attenzione.



Emblematica è la situazione di Via Frangione, una delle principali arterie del quartiere di Agna, percorsa quotidianamente da centinaia di veicoli e caratterizzata da un doppio senso di circolazione. Il manto stradale versa in condizioni estremamente precarie, con evidenti dissesti che compromettono la sicurezza della circolazione.

LE OPERE PRIORITARIE CHE IL QUARTIERE ATTENDE DA DECENNI

Il Comitato di Quartiere Agna – Agna Le Piane non si limita a evidenziare le criticità, ma individua con precisione gli interventi che ritiene prioritari e non più rinviabili. Si tratta di opere di manutenzione e riqualificazione che incidono direttamente sulla sicurezza, sul decoro urbano e sulla qualità della vita dei residenti.

1. Riqualificazione dell’intera Piazza delle Costellazioni

• Riqualificazione delle aree verdi e affidamento in gestione delle stesse;

• Rifacimento dei marciapiedi e dei camminamenti;

• Ripristino dei cordoli;

• Realizzazione e adeguamento dell’impianto di irrigazione;

• Recupero del decoro e della piena fruibilità della piazza quale principale luogo di aggregazione del quartiere.



All’interno della stessa Piazza permane inoltre una situazione di particolare criticità rappresentata dal manufatto di proprietà privata (ex proprietà Gallo-Giordanodi), ormai da anni in stato di abbandono, che deturpa il contesto urbano e contribuisce a un evidente degrado dell’area. Il Comitato evidenzia inoltre come tale struttura, configurandosi di fatto come un cantiere abbandonato da lungo tempo, non appaia rispondente ai necessari criteri di sicurezza e decoro che dovrebbero essere garantiti in un luogo pubblico frequentato quotidianamente dai cittadini. È necessario che l’Amministrazione Comunale si attivi, nell’ambito delle proprie competenze, affinché venga verificata la situazione e siano adottati gli eventuali provvedimenti necessari per garantire sicurezza, decoro e piena vivibilità della piazza.



2. Messa in sicurezza della viabilità nei quartieri Agna e Agna Le Piane

• Rifacimento di tutte le strisce pedonali presenti nei due quartieri, ormai in gran parte scomparse;

• Installazione di rallentatori di velocità nelle tre principali arterie del quartiere Agna Le Piane, per garantire maggiore sicurezza a pedoni e automobilisti.

3. Ripristino dei cordoli e dei marciapiedi

• Interventi di manutenzione e ripristino nei tratti maggiormente deteriorati;

• Eliminazione delle situazioni di pericolo che limitano la sicurezza e l’accessibilità dei percorsi pedonali.

4. Ripristino delle buche e rifacimento del manto stradale

• Interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria nei tratti più compromessi nei due quartieri;

Questi interventi non rappresentano opere straordinarie o richieste irrealizzabili, ma costituiscono il minimo indispensabile che un’Amministrazione Comunale dovrebbe garantire ai propri cittadini. La manutenzione ordinaria, la sicurezza della viabilità e il decoro degli spazi pubblici sono servizi essenziali e non possono più essere rinviati.

Particolarmente preoccupante è, secondo il Comitato, la completa assenza di interlocuzione con l’Assessorato ai Lavori Pubblici. E’ da un anno che sono state trasmesse segnalazioni, richieste di incontro e proposte progettuali senza che sia mai giunta una risposta concreta. Un atteggiamento che il Comitato considera incomprensibile e irrispettoso nei confronti di un organismo che rappresenta quotidianamente le istanze dei cittadini.



Non abbiamo bisogno di essere celebrati durante le inaugurazioni. Chiediamo semplicemente che vengano ascoltate le esigenze di un quartiere che da anni attende risposte. Il rispetto verso i cittadini si dimostra con interventi concreti e con un confronto costante, non con le passerelle istituzionali.

Il Comitato di Quartiere continuerà a svolgere il proprio ruolo con spirito costruttivo, formulando proposte e collaborando con tutte le istituzioni che dimostrino disponibilità all’ascolto e alla condivisione degli obiettivi.

I quartieri hanno bisogno di una visione di sviluppo, ma soprattutto di manutenzione ordinaria, sicurezza e decoro urbano. Non è più accettabile che un quartiere così importante continui ad essere relegato in secondo piano.

Rivolgiamo pertanto un appello al Sindaco e all’Assessorato ai Lavori Pubblici affinché si interrompa questo lungo silenzio, aprendo finalmente un confronto con il Comitato di Quartiere e si dia avvio agli interventi che i cittadini attendono da troppo tempo. Agna e Agna Le Piane non chiedono privilegi: chiedono sicurezza, dignità e rispetto. È tempo che alle parole seguano finalmente i fatti.”



Buona giornata

COMITATO DI QUARTIERE “Agna-Agna Le Piane”

Via dello Scorpione n. 16 c.f. 93070360776 –

Mail: comitatoagnaagnalepiane@gmail.com

Pec: comitatoagnaagnalepiane@pec.basilicatanet.it

cell.: 329/2404547