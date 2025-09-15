Comitato Agna-Agna le Piane: cena sociale, presentazione libro “Con i piedi in guerra” e altri progetti

“Si è celebrata nella giornata di ieri la cena sociale del Comitato di Agna -Agna le Piane che avvia la chiusura delle attività estive del Comitato. Un bell’evento di comunità dei nostri iscritti che ha destato vivo interesse degli abitanti e che da tante parti è stato apprezzato e che ha visto ancora una volta l’aiuto anche dei commercianti di zona, primo alleato di queste nostre periferie.” Inizia così una nota a firma del presidente G. Trentadue con cui si ricorda anche che “Durante la stagione estiva sono stati presentati al quartiere diversi libri e sono state celebrate diverse serate informative su tematiche socio-economiche.”

E che, “Martedì 16 settembre , ore 19: presso il Casino Padula , inoltre , in termini di stretta attualità, Il Comitato e il Quartiere incontreranno l’autrice, Antonella Ciervo, che presenterà il suo libro “con i piedi in guerra”. Il Comitato prosegue dunque la sua azione di prossimità sociale e di costruzione di una condivisione comune nella gestione del territorio auspicando sempre più una coralità di azione con gli altri attori presenti nel quartiere, con la nostra Parrocchia e soprattutto con l’Amministrazione Comunale .

A breve si avvieranno due progetti (Stazioni di Posta e le Case di Quartiere) da cui il Comitato si attende adeguate e mirate ricadute socio-assistenziali soprattutto per gli abitanti del posto più in difficoltà. Nel frattempo però si è ancora in attese di riscontro rispetto alle sollecitazioni avanzate dal Comitato negli scorsi mesi in merito:

-alla sicurezza stradale,

-alla gestione delle vie pedonali e non,

-alla realizzazione di piani organici e strutturati per l’uso dei beni comuni in particolare di quelli presenti nei due Quartieri,

-ai controlli costanti che possano aiutare a migliorare il senso civico dei due quartieri ed evitare fenomeni di degrado e vandalismo (rifiuti organici degli animali fuori posto, vandalismo tout court, gestione degli spazi, cura del verde etc…).

Insomma, il Comitato chiude una sessione estiva socio- culturale e apre ad una stagione che ci auspichiamo possa essere di confronto con questa nuova Amministrazione ( e ci sembra che ci siano segnali e buoni propositi in tal senso) e di slancio operativo. Confidiamo davvero in un vero cambio di marcia amministrativo e politico rispetto al passato affinché azioni e idee di crescita per gli oltre 4900 abitanti dei due quartieri siano un obiettivo sociale condiviso e sostenuto nei modi adeguati.”