Cominciata pulizia via San Vito- Cava del Sole

Meglio tardi che mai, anche se ad appena quattro giorni dalla chiusura dei concerti alla Cava del sole dove si esibiranno i cantanti Tanai ( 28 luglio) e Articolo 31 (30 luglio). Sono cominciati sulla pista ciclabile di via San Vito, punto di ingresso e di uscita da Matera, gli interventi di pulizia e di taglio delle erbacce, segnalati anche con l’ultimo servizio https://giornalemio.it/cronaca/benvenuti-a-matera-che-degrado-da-via-san-vito-a-cava-del-sole/. Domani, 27 luglio, toccherà all’altro versante della strada come ha riferito l’assessore all’Ambiente, Massimiliano Amenta. Un intervento ”programmato” dopo le segnalazioni dei giorni scorsi ma che doveva essere preventivo per una stagione di concerti cominciata il 15 luglio scorso…Una pecca notata subito da cittadini e turisti, che hanno percorso a piede quella strada di accesso alla città. Serve concretezza,evitando di compiere errori di valutazione che – come in questo caso- hanno colpito e non poco l’immagine della città. E il decoro è il biglietto da visita di una città e di una comunità e di una Amministrazione comunale, che continua a ripetere gli stessi errori di valutazione e di programmazione. Purtroppo…Naturalmente attendiamo il ripristino della segnaletica. Altra pecca di via San Vito e dell’incrocio tra via Marconi e via San Pardo.