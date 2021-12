Ieri la cerimonia di benedizione, impartita da monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo, con l’auspicio di celebrare la Santa Pasqua con la nuova mensa per i poveri intitolata a don Giovanni Mele, che sarà realizzata dalla Fondazione Edigio Tamburrino, e stamattina escavatore già al lavoro per demolire il vecchio rudere di via Cererie, al rione Piccianello. Primi curiosi a osservare il tabellone con le foto del nuovo edificio. Il commento? ” Beh, una buona cosa…”