Investire, investire e poi ancora investire con lungimiranza, guardando alle esigenze di una clientela potenziale e in aumento,che vuole spostarsi in auto (a trazione elettrica) facendo tappa a Matera e poi raggiungere altri luoghi della Basilicata. E così ad Alvino 1884 si sono attivati con un distributore di energia elettrica, a marchio Porsche, ma utilizzabile anche da quanti hanno necessità di un pieno a tutto watt per i cavalli della propria auto.



Merito della intuizione dell’imprenditore Nicola Benedetto, appassionato di auto sportive e attento alle esigenze di quanti -come lui- sono abituati a muoversi senza problemi. Tra l’altro i possessori di una Porsche, che abbiamo ammirato a Matera in alcuni raduni, fanno parte di quella fascia ‘medio alta” di turisti sui quali lavorare,per accrescere l’offerta locale dell’industria delle vacanze. E con i ritorni interessanti per l’economia locale. A questo va aggiunta la promozione stabile che un piccolo ma prezioso servizio, come un erogatore di energia elettrica, ha per Matera e non solo, nella rete nazionale e internazionale della casa di Stoccarda. Un pieno di efficienza…E l’energia è tanta parte di quella offerta fatta di comfort e di accoglienza, che Alvino 1884, si è conquistato sul campo contribuendo a portare valore aggiunto alla ripresa dell’economia locale.