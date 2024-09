Come sempre, partecipazione di massa alla Race for the cure a Matera

Ed anche la sesta edizione della Race for the cure di Matera è stata segnata da una grande partecipazione. Con un fiume rosa che è partito da viale delle Nazioni Unite -alle 10,15- e si è riversato festoso per le vie della città (via Aldo Moro, via e piazza Matteotti, via Roma, via Lucana, via Amendola, via Piave, via Santa Cesarea), e che -dopo essere disceso ed attraversato i Sassi (via D’Addozio, via Sant’Antonio Abate, via Madonna delle Virtù, via Bruno Buozzi e via Casalnuovo ) è quindi risalito “al piano” -vicino al Palazzo Lanfranchi, per poi procedere per via Ridola (via del Corso e via Don Minzoni, piazza e via Matteotti, viale Aldo Moro e viale Nazioni Unite) e ritornare al Campo scuola Duni-Sinno.

Ovvero, il sito -nel quartiere popolare di Serra Venerdì- in cui il comitato Basilicata di Susan Komen Italia, ha allestito il Villaggio della Salute di questa edizione che da venerdì scorso ha visto svolgersi innumerevoli iniziative in tema di salute, sport, solidarietà e cultura per la lotta ai tumori del seno. Anche il numero degli iscritti alla “corsa-passeggiata” finale (corsa 5 km/passeggiata 2 km) sembra accompagnare quello delle edizioni: 5.000 lo scorso anno, 6.000 mila oggi, la sesta. Ad maiora semper!

La partenza -dinanzi al PalaSassi- è stata accompagnata dalle note dell’Inno di Mameli e preceduta dagli intervenuti del sindaco Domenico Bennardi e dell’assessora comunale alla cultura Tiziana D’Oppido, a cui sono seguiti quelli del presidente nazionale di Komen Italia, Riccardo Masetti, di Laura Tosto e Maria Merlino, rispettivamente presidente e vice presidente del Comitato Basilicata di Komen Italia. Sono poi intervenuti l’assessore regionale Cosimo Latronico, il consigliere regionale Nicola Morea e il presidente di Cna Basilicata, Leo Montemurro.