Come scendo nei Sassi da via Casalnuovo ? Tempo al tempo…

Il quesito di un cittadino, Pietro, artigiano, che pur in possesso di pass per scendere nel Sasso Caveoso, non sa come comportarsi… Ed ecco ii quesito: ”…via Casalnuovo Ztl dalle ore 20.30 alle 24,00 e hanno installato la telecamera. Ztl varco via Buozzi aperta dalle ore 20.30 alle 10,00 del giorno dopo. Per raggiungere quel varco si deve per forza passare da via Casalnuovo dato che è senso unico dal lato cappuccini. Come funziona la cosa? E io che ho il pass per accedere nei Sassi da dove passo adesso? ” Abbiamo rivolto il quesito all’assessore alla mobilità urbana Michelangelo Ferrara che indica, ma temporaneamente, l’accesso da via D’Addozio per raggiungere il Caveoso. ” E questo – precisa- in attesa di mettere a punto la unificazione degli orari e altri aspetti segnalati da residenti e operatori economici” Provvedimenti sperimentali, passati in commissione e che dovranno andare in consiglio per la definitiva approvazione.



Nei giorni scorsi la commissione aveva approvato alcune modifice miigliorative per l’uso dei parcheggi. A darne notizia il presidente Gianfranco Losignore.



Il Presidente della Commissione Mobilità Sostenibile, Gianfranco Losignore, esprime soddisfazione per il risultato ottenuto grazie a un lavoro collegiale di tutte le forze politiche, di maggioranza e minoranza.Ai lavori della commissione ha partecipato l’assessore al ramo Michelangelo Ferrara.Sono state analizzate le proposte pervenute che vanno nella direzione di aumentare la disponibilità e calmierare i costi degli abbonamenti per i parcheggi in superficie e al coperto, gratuità della sosta per i materani durante i giorni festivi, parcheggio libero dalle 13:30 alle 16:00 e dalle 20:30 alle 8:30. Ora si passa alla fase della verificata degli uffici comunali coinvolgendo l’azienda aggiudicatrice della gara.Il Presidente Losignore esprime apprezzamento per il lavoro condiviso che ha permesso di andare incontro alle esigenze dei cittadini materani.