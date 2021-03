“Contesto dell’abitare ed Alzheimer – Come migliorare la qualità della vita delle persone con demenza e caregiver’’: è il titolo del webinar organizzato dall’Ambito Territoriale TA/1 in programma per venerdì 5 marzo 2021 alle ore 10,00. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook “Comune di Ginosa” ed è aperto al pubblico, che potrà intervenire previa prenotazione inviando una mail all’indirizzo staff@comune.ginosa.ta.it entro le ore 12,00 del 4 marzo.

<<Prosegue la campagna di informazione e prevenzione relativa all’Alzheimer promossa dall’Ambito Territoriale – dichiarano il Presidente dell’Ambito e Sindaco di Ginosa Vito Parisi e l’Assessore alle Politiche Sociali Romana Lippolis – questo webinar fa da eco al progetto sperimentale, pilota a livello nazionale, avviato a fine 2019 dall’Ambito presso i centri anziani di Ginosa e Marina di Ginosa. Mediante esso, si è data la possibilità di sottoporsi ad un breve test cognitivo, funzionale alla valutazione degli stessi domini. L’iniziativa è ripresa con il follow up, ossia la rivalutazione a distanza di un anno, delle persone che hanno già effettuato il primo test valutativo.

Attraverso questo evento online, che vede la partecipazione di esperti del settore, si vuole innanzitutto porre un focus su questa patologia e sensibilizzare gli enti preposti a forme di cura più a misura d’uomo.

Continuiamo a lavorare in maniera sinergica sulla prevenzione, sulla diffusione delle informazioni utili al riconoscimento precoce della patologia e su tutti gli aspetti a essa connessi>>.

Saluti istituzionali: Vito Parisi – Sindaco di Ginosa e Presidente Ambito Territoriale TA/1; Marco Galante – Consigliere Regionale; Gianfranco Lopane – Consigliere Regionale; Vincenzo Di Gregorio – Vicepresidente della Commissione Sanità Puglia.

Introduzione: Vincenzo Caldarulo – SPI CGIL.

Relatori: Dott. Pietro Sangiorgio – Medico Psichiatra, esperto del settore “Limiti e prospettive nell’assistenza ai malati di Alzheimer”; Dott. Franco Pizzulli – Neurologo “Servizi territoriali: un percorso ad ostacoli”; Dott.ssa Patrizia Spadin – Presidente AIMA, giornalista “Il ruolo dell’associazionismo e del volontariato per l’Alzheimer”; Antonio Conte – Architetto, Professore Ordinario di Architettura- DiCEM-UNIBAS Matera “La cultura dell’abitare nell’Alzheimer”.

Interventi: Dott.ssa Dora Chiloiro – Responsabile Servizio di Psicologia Clinica DSM ASL Taranto; Dott.ssa Maria Carmela Curci – Responsabile UDP Ambito TA/1.

Conclusioni: Rosa Barone – Assessore Regionale al Welfare; Pier Luigi Lopalco – Assessore Regionale alla Sanità.

Modera: Dr.ssa Romana M. Lippolis, Psicologa-Psicoterapeuta, Assessore alle Politiche Sociali, Delegata Presidente dell’Ambito TA/1.