Come in un film…Amiche per sempre e, chissà,per Isa e Anna un libro insieme

A sentire Anna Giammetta e Isa Grassano, con i tanti punti in comune che le legano da sempre (cognome che comincia con G, luogo di nascita, infanzia) e uno impensabile fino a ieri che è legato alla curiosità, alla voglia di scrivere, di viaggiare. E la presentazione del libro edito da Altrimedia, all’Hotel San Domenico al Piano, con un tavolo dove oltre all’acqua sono comparse caffettiera e tazzine, è stato il ”La” per cantierizzarlo. Isa che continua a produrre, scrivere, di luoghi da visitare, e ad aprire un taccuino per scaldarsi con le parole con ”Book winter lover ” ha chiesto all’amica di sempre dove le piacerebbe girare se fosse seduta sulla sedia di un regista. E lei, vista l’esperienza maturata all’ufficio cinema del Comune di Matera, ha posto la premessa che per farlo occorre essere animati da pazzia e che, comunque, le piacerebbe girare all’estero. I luoghi? Mare e poi un luogo dell’interno, piccolo, silenzioso, a misura di donne e di uomini. La loro ”San Mauritz?”, San Mauro Forte, finora trascurata da registi e produttori come set? La fantasia gira e occorre scrivere il soggetto e poi trovare un finanziatore. La Lucana film commission? Boh, chissà. Per ora in calendario ci sono le presentazioni del libro che continua ad essere apprezzato, per le tante curiosità che contiene e di prima mano, come ha ricordato l’editrice Gabriella Lanzillotta, la terza donna della serata. Le fiction girate a Matera continuano a tenere banco anche tra il pubblico e l’attesa per Imma Tataranni fa crescere curiosità . Anna,in proposito, ha aneddoti e curiosità da raccontare, come gli abiti di scena , dalla foggia e dai colori da fine serie, finiti sui social e che indicano la ”PM” come il simbolo di chi si vesta come capita e con poco gusto. Del resto ha poco tempo…E Isa, abituata a preparare la valigia all’ultima momento, racconta di un invito rivoltele da Anna a vestirsi con armacromia . Ma messo da parte, perché Isa ”globetrotter’ decide all’ultima momento. Sfrugugliando sfrugugliando la storia di un libro a quattro mani viene fuori, ricordando le manie di attori di grido passati per Matera o che hanno soggiornato in questo o quell’albergo. Anna ci penserà nei ritagli di tempo all’Ufficio cinema del Comune,l’assessora Simona Orsi ha apprezzato il suo l’impegno propositivo , tra una pubblicazione su giornalemio.it che ha fatto scattare il primo ciak beneagurante, e durante quel viaggio a New York che sta per arrivare. Del resto siamo stati lungimiranti … E anche Isa, in partenza, per impegni editoriale non vede l’ora di una firma copie a quattro mani con l’amica di sempre.



