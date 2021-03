In occasione della giornata dell’8 Marzo il FAI, partendo dal ricordo della fondatrice, Giulia Maria Crespi, si parlerà dell’impegno delle donne nel FAI e nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, in Italia, a Matera e in Basilicata, con un importante panel di ospiti istituzionali interamente femminile.

L’appuntamento è per Domenica 7 Marzo alle ore 18,00 in modalità online.

L’incontro, ideato e condotto da Rosalba Demetrio, Presidente Regionale del FAI Basilicata, è promosso dalla Presidenza Regionale FAI Basilicata e da Casa Noha in collaborazione con la Commissione Pari opportunità della Regione Basilicata.

Porteranno il saluto istituzionale Margherita Perretti, Presidente Regionale Commissione Pari opportunità Regione Basilicata e Tiziana D’Oppido, Assessore Pari opportunità Comune di Matera.

Daniela Bruno, Vice Direttore Generale Affari Culturali FAI, dialogherà con Donatella Acito, Property Manager di Casa Noha e le nostre importanti ospiti: Annamaria Mauro, Direttore del Museo Nazionale di Matera; Paola D’Antonio, Prorettrice Università degli Studi della Basilicata e Coord. Corso di Laurea Paesaggio Ambiente e Verde Urbano; Patrizia Minardi, Dirigente Ufficio Sistemi Culturali e Turistici – Cooperazione internazionale – Regione Basilicata; Margherita Perretti, Presidente Commissione Pari opportunità – Regione Basilicata; Francesca Sogliani, Direttrice Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici – DiCEM – Unibas; componenti della Consulta Regionale FAI Basilicata costituita dalla Presidente Regionale del FAI.

Condurrà l’evento Rosalba Demetrio.