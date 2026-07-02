Come da tradizione…assalto anticipato al carro e poi la distruzione

Qualcuno aveva detto che la pioggia della serata del 2 luglio e il vento che aveva spazzato le nubi avrebbero consentito di effettuare assalto e strazzo in piazza Vittorio Veneto. Ci è andato vicino. Ma l’assalto al carro trionfale di cartapesta è avvenuto poco prima del ”fatidico” punto delle scalinate della chiesa di Santa Lucia. La buona volontà e la determinazione di difensori e forze dell’ordine non sono riuscite ad arginare le incursioni di alcuni assaltatori, che si sono avventati sul carro, poi distrutto in pochi minuti all’ingresso di piazza Vittorio Veneto.





Il tutto è avvenuto in pochi minuti, dopo la mezzanotte, intorno alle 12.30 del 3 luglio,e con tanti pezzi portati via quasi integri. Tradizione, comunque, rispettata noo0stante il ritardo dell’avvio della processione serale del carro trionfale realizzato per l’ultima volta dall’artista Francesca Cascione. Il manufatto di cartapesta,preceduto dai cavalieri in costume, scortato da forze dell’ordine e dagli angeli del carro per tutto il tragitto, ha compiuto i tradizionali ”tre giri” su piazza Duomo prima di raggiungere il luogo dell’epilogo… La gente, a causa dei limiti di accesso alla piazza ha seguito fin dove è stato concesso. Ma con qualche perplessità tra via XX Settembre e via Roma dove, nonostante tante uscite di cittadini, non sono stati autorizzati ingressi in piazza. Festa della Bruna 2026, quella dell’anno di di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo, apprezzata dal vito o in tv con la diretta di TRm,chiusa con il proverbiale detto materano ” A ‘mmogghj a ‘mmogghj…“A mogghj a mogghj a quonn cj vajn”. Sempre meglio, salutato dallo spettacolo di fuochi pirotecnici all’1.30 e dal ritorno dello scheletro massiccio alla fabbrica del carro nella omonima piazzetta del rione Piccianello

