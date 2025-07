Come Cenerentola..Chi ha dimenticato la scarpetta sul carro?

Una scarpetta bianca, di un noto marchio sportivo, lasciata da un assalitore, uno dei tanti che ha portato a casa nella notte del 2 luglio un pezzo del manufatto di cartapesta realizzato dall’artista materana Francesca Cascione. E’ in bella vista sul pianale dello ”scheletro massiccio” tornato nella fabbrica del rione Piccianello, per essere ‘ripulito” e pronto per l’allestimento 2026. Rimasto

con la scarpa sinistra, può ritirare l’anima gemella quando vuole. Francesca e Domenico, il suo compagno che ha contribuito alla fattura del carro, hanno trovato un’altra scarpa scura del quale avrebbero individuato il proprietario. Scarpe smarrite anche lo scorso anno. Ormai è una prassi. Ed è una storia nella storia, come quella di Cenerentola, che fuggi via dalla sua favola- storia dopo la mezzanotte. Cercasi principe azzurro…



E chissà che la storia delle scarpe non venga fuori in un piccolo ritratto sul carro 2026. E’ uno spunto da non trascurare. Senz’altro vero, della tradizione rispetto alle invenzioni paradossali della Festa ribattezzata in maniera sciagurata ” Capodanno dei Materani”. Altro che dossier di candidatura, macchiato soprattutto da quel triste episodio successivo all’assalto al carro e che ha fatto il giro del web. Si cammini, piuttosto, tornando alla scarpa smarrita e a camminare e a lavorare con un umiltà con la testa e il cuore rivolti a Matera.