Com’è andata l’estate a Terranova di Pollino? Per lo schef Valicenti bene, ma….

Siamo oramai agli sgoccioli della stagione estiva ed è tempo di bilanci, specie per gli operatori del settore turistico. Pubblichiamo a seguire il punto fatto sul proprio profilo facebook dal “cibosofo” Federico Valicenti, uno degli osti lucani più celebri e rinomati d’Italia che -avendo come base il suo “Luna rossa” a Terranova di Pollino- orgogliosamente e testardamente celebra il nostro territorio elevando la cucina a filosofia del cibo e della sua cultura. “Alcuni mi chiedono come sia andata l’estate a Terranova. –scrive Valicenti– Per quel che mi riguarda è andata bene, ho una clientela orami consolidata con 42 anni di offerta. Per quel che riguarda il turismo pago , come tanti altri lo scotto di strade piene di buche , non a caso ho, durante agosto, dapprima ricevuto richiesta per cene e pranzi dalle località di San Severino Lucano e Viggianello che poi inoltrandosi sulla strada intercomunale che ci collega attraversando la località Acqua Tremola in parecchi hanno disdetto per paura di rompere la macchina e soprattutto di sera di non poter rientrare con tranquilità nei luoghi di partenza. Quindi mancato utile per colpa di inefficienza di tutela del territorio. Non voglio sapere nemmeno di chi è la colpa, so solo che fare impresa nei nostri paesi diventa sempre piu difficile per colpa di metodi approssimativi, non lungimiranti e senza una visione del territorio.

Per quel che riguarda Terranova di Pollino la risposta di alloggio da parte dei B&B del paese è stata buona e professionale, quindi si deve incrementare il progetto dell’ospitalità diffusa, da parte dei prossimi amministratori, magari con incentivi anche economici in grado di variegare l’offerta con piccole attività legate al benessere attraverso saune, fitoterapia legata alle erbe del parco.

Il progetto Bike , totalmente dimenticato va ripreso offrendo anche un centro dove poter gestire i bambini ( tipo asilo nido ) in modo da favorire il turismo delle giovani famiglie e contribuire alle giovani coppie che volessero lavorare in smart working di poter comprare o alloggiare anche nei nostri paesi, Dicevo delle bike perchè si potrebbe offrire alle società di Bikers la gestione gratuita del rifugio abbandonato della segheria per poter creare un Bike Ostello. Allargare la platea delle offerte realizzando finalmente una Accademia dell’Arte Zampognara che diventi soprattutto centro di documentazione e di divulgazione di quello che i nostri artisti hanno fatto per tutelare e promuovere la musica come cultura.

Solo cosi potremo uscire dalla stagnazione e dalla pavidità in cui ci siamo relegati in questi anni. Cambiare il paradigma culturale per rinascere e ridiventare centro turistico del Parco del Pollino e della Val Sarmento. Non ci vuole molto, solo aggregazione e capacita progettuale, la seconda c’è la prima è da costruire. Il resto sono solo chiacchiere e fuffa. Buon lavoro agli operatori del turismo di Terranova di Pollino #FORSECELAFAREMO”.

