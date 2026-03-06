Comandi Maresciallo, Bonasia comandante stazione dell’Arma a Grassano

Cambio della guardia, come si diceva un tempo, alla guida della stazione dei carabinieri del centro basentano con l’arrivo del maresciallo Francesco Bonasia, che subentra al collega Giuseppe Foti. Le stazioni, ricordano, sono un presidio capillare dell’Arma sul territorio, a conferma della presenza capillare dello Stato sul territorio e di uno stretto rapporto con i cittadini, a garanzia di legalità e sicurezza. Buon lavoro!

IL COMUNICATO DEL COMANDO PROVINCIALE

“Mar. Ord. Francesco Bonasia il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Grassano (MT).

Dal 5 marzo 2025, la Stazione Carabinieri di Grassano ha un nuovo Comandante. Si tratta del Maresciallo Ordinario Francesco Bonasia, classe 1976, originario di Bitonto (BA) e da anni cittadino materano.

Il Maresciallo Bonasia è laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, è sposato ed è padre di due figli. Con la sua nomina assume il comando della Stazione Carabinieri di Grassano, subentrando al Maresciallo Ordinario Giuseppe Foti, che ha retto il comando in sede vacante.

Al Maresciallo Bonasia vanno gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, con l’auspicio di proseguire e rafforzare l’impegno dell’Arma dei Carabinieri a servizio della comunità e della sicurezza.”