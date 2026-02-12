Colpire Francesca Albanese non potendo contestare i contenuti del suo lavoro per l’ONU. Anche Matera tra i 122 cinema per Disunited Nations.

Non sanno più che fare per colpire Francesca Albanese, rea di aver documentato il genicidio in corso a Gaza e le complicità di governi ed aziende occidentali, a livello personale non potendo smentire ciò che lei ha scritto ed afferma nella sua veste di relatrice delle Nazioni Unite. Ieri dalla Francia è partita contro di lei un’altra bordata, partendo da affermazioni che lei non ha mai proferito. Così come ha dichiarato in diretta streaming ieri sera al termine della proiezione effettuata contemporaneamente in oltre 120 cinema italiani del docufilm di Christophe Cotteret, “DISUNITED NATIONS”. L’hanno ascoltata anche a Matera, i cittadini che sono accorsi nel Cinema Guerrieri per aderire a questa manifestazione virtuale tra oltre centoventi città e che si è conclusa -per l’appunto- con una diretta streaming condotta dalla giornalista de Il Fatto Quotidiano, Giulia Zaccariello, con la partecipazione di Francesca Albanese e Cecilia Strada. Una visione che al termine ha lasciato attoniti un poco tutti, perchè non si finisce mai di rimanere turbati di fronte a ciò che è accaduto e sta accadendo nei territori palestinesi, con tutta la disumanità che ne emerge e l’indifferenza che accompagna tutto ciò. Un centinaio di spettatori che hanno potuto ripercorrere in un viaggio emozionante con il filo conduttore costituito dalla attività di Francesca Albanese, i suoi passi tra missioni, incontri istituzionali e pressioni politiche, da quando nel marzo 2024 ha denunciato questo genocidio. Sullo schermo scorrono interviste, materiali d’archivio e qualche dietro le quinte del lavoro diplomatico. Un documentario che fa toccare con mano la impotenza delle Nazioni Unite, la sua crisi nella incapacità ad impedire il massacro dei civili. Un film che racconta il difficile equilibrio tra diritto internazionale, informazione e potere, con una comunità globale sempre più divisa e che sta abdicando a tutte quelle regole che si era data dopo la ultima guerra mondiale. Rendendo così possibili anche le cose più atroci e disumane. Nell’incontro in streaming che ne è seguito la Albanese ha ribadito -come dicevamo- la falsità di quanto affermato dalla Francia chiedendo le scuse per questo (ma temiamo che nessuno gliele porgerà). E insieme a Cecilia Strada -rispondendo alle domande- ha ribadito come di fronte a questa discesa agli inferi che sembra inarrestabile, l’unica speranza rimangono i giovani e le piazze. Guai ad arrendersi a questa deriva della legge del più forte. Nell’attesa che il diritto internazionale possa tornare a regolare in modo certo le relazioni tra Stati e popoli. QUI sotto il docufilm integrale:

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.